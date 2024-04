Google Maps e Waze fanno entrambe parte dell’universo del colosso di Mountain View; eppure, si differenziano per una serie di elementi. Tra questi spicca la visualizzazione grafica e le funzioni offerte. Ora però le cose potrebbero cambiare e Maps potrebbe avvicinarsi sempre di più a Waze con l’arrivo dell’ultimo aggiornamento. La principale differenza tra le due piattaforme di Google è che Waze presenta un aspetto più social offrendo agli automobilisti la possibilità di segnalare agli altri utenti qualsiasi sito di problema riscontrato durante il proprio percorso come lavori stradale ed incidenti. Inoltre, Waze segnalerà anche le strade più a rischio.

Google Maps e Waze sempre più vicine

D’altra parte, Maps non è mai stata così interessata a questo aspetto. L’unica opzione disponibile è quella che segnala la presenza di indicenti, ma è presente solo in alcuni Paesi ed è riservata solo ai dispositivi Android. O almeno questo era la situazione prima dell’arrivo del nuovo aggiornamento. Ora sembrerebbe che anche gli utenti Apple CarPlay potranno effettuare questo tipo di segnalazioni. Con questo aggiornamento gli utenti dell’azienda di Cupertino potranno presto comunicare informazioni relative ad incidenti, autovelox e molto altro relative al proprio percorso.

Il codice di Google Maps segnala che la funzione potrebbe già essere vicina al suo rilascio. Anche se non è ancora noto quando l’aggiornamento verrà rilasciato in tutto il mondo. Con questi cambiamenti Google Maps si avvicina a Waze anche nell’universo di Apple. Considerando gli ultimi avvenimenti si potrebbe ipotizzare se l’azienda di Mountain View potesse accorpare le due piattaforme per crearne una sola più grande. Il risultato potrebbe dare origine ad ultra–funzionante applicazione, ma al momento non sembra che Google sia intenzionata a procedere con l’unificazione delle due app.

È molto più probabile che si lasci libertà di scelta al pubblico sulla base delle diverse esigenze. Ad esempio, Google Maps comprende una serie di funzioni relative al lifestyle, ovvero riservate a ristoranti, negozi e attività commerciali in genere. Aspetti che potrebbero coinvolgere meno gli utenti di Waze.