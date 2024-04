Utenti in tutto il mondo aspettando con ansia l’arrivo del Galaxy S24 FE. Eppure, nonostante i continui rumor che sbucano online, ogni anno il lancio del dispositivo viene rimandato ancora. Una situazione spiacevole su cui Samsung è recentemente intervenuta. Sembra infatti che l’azienda sudcoreana abbia deciso di dare un futuro stabile a questa serie di smartphone. Il Galaxy S24 FE si farà dunque, ma cosa si sa sua data di lancio e sulle sue caratteristiche?

Ultime anticipazioni sul nuovo Samsung Galaxy S24 FE

Per GalaxyClub il nuovo smartphone è in via di produzione e porta il nome in codice R12, in linea con la logica dei modelli precedenti. Infatti, i modelli precedenti sono stati classificati come: Galaxy S20 FE – R8, Galaxy S21 FE – R9, Galaxy S23 FE – R11. Manca all’elenco il dispositivo R10 che sarebbe dovuto essere il Galaxy S22 FE, ma il modello non è mai stato rilasciato sul mercato.

Oltre queste prime informazioni non sono stati rilasciati ulteriori dettagli riguardo il nuovo dispositivo Samsung. Dunque, non è chiaro se Galaxy S24 FE si baserà sulla serie S23 per quanto riguarda l’hardware o sugli S24. Molti hanno evidenziato invece una somiglianza tra il nuovo smartphone e i Samsung Galaxy A75, anche se con un prezzo più elevato.

Come è emerso, il problema principale del nuovo Galaxy S23 FE è stato sicuramente il suo rilascio. Infatti, questo potrebbe essere troppo a ridosso di quello del Galaxy S24. Alcuni rumor precedenti avevano fatto supporre una presentazione per l’estate del 2024. Ma ora questa possibilità sembra essere molto più incerta. Infatti, il report rilasciato da GalaxyClub lo stato di sviluppo attuale sembra escludere un possibile lancio in estate o anche all’inizio dell’autunno.

Piuttosto sembra plausibile che il nuovo modello Samsung possa arrivare verso la fine dell’autunno o addirittura per l’inizio del 2025, proprio come successo con il precedente Galaxy S23 FE.