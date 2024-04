Google Maps è una delle app più scelte dagli automobilisti. Il sistema si adatta alle esigenze degli utenti, alle diverse tipologie di spostamenti e ovviamente ai cambiamenti del mercato automobilistico e nello specifico anche le auto elettriche. Proprio in relazione alla mobilità elettrica, Google ha dimostrato recentemente di voler prestare particolare attenzione alle funzioni dedicate a questo tipo di veicoli. Le ultime novità di Maps si rivolgono proprio alle auto elettriche.

Google Maps rilascia interessanti novità per le auto elettriche

La nuova funzionalità di Google Maps permetterà a tutti i suoi utenti di localizzare la posizione esatta delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Inoltre, Google ha reso noto che presto arriveranno sulla sua app Maps delle descrizioni dettagliate sul percorso da seguire per raggiungere le colonnine.

La funzione si baserà anche sulle recensioni degli utenti e sarà supportata dall’intelligenza artificiale. In questo modo Google intende fornire un particolare grado di affidabilità a tutte le informazioni presenti nelle descrizioni. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di lasciare recensioni anche sulle singole stazioni di ricarica, rendendo in questo modo le informazioni sempre più accurate.

Un ulteriore intervento permette a Google Maps di mostrare la posizione esatta delle stazioni di ricarica lungo il percorso che si sta percorrendo. Oltre alla posizione verranno fornite ulteriori informazioni relative alla disponibilità e la velocità di ricarica in tempo reale.

Le novità relative alle auto elettriche per Maps arriveranno principalmente sui veicoli che hanno integrato Google. Con questa precisazione è ipotizzabile che si tratti di tutti i veicoli che hanno installato Android Automotive. È da tempo che Google si sta impegnando per la mobilità elettrica, ma con le recenti novità il sistema sta optando per un ulteriore livello di pianificazione.

Come detto, il sistema verrà integrato soprattutto sui veicoli con Google integrato. È però ipotizzabile che l’azienda di Mountain View abbia deciso di dare precedenza a questi veicoli perché in grado di fornire i servizi di Maps in tempo reale e in autonomia.