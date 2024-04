Apple iPhone 15 viene oggi scontato ad un prezzo incredibile su Amazon, arriva davvero l’occasione che tutti stavano aspettando per riuscire a spendere poco o niente sull’acquisto di uno smartphone che sin da subito vuole dire la sua, mettendosi a piena disposizione del pubblico italiano, e non solo.

La versione attualmente in promozione su Amazon prevede comunque 128GB di memoria interna, un quantitativo più che bilanciato, in confronto comunque alla qualità del prodotto, che però deve essere ricordato come un valore limite. Ciò sta a significare che, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non potrà essere incrementato in un secondo momento, data l’assenza di uno slot SD interno per l’espansione della memoria.

Apple iPhone 15: il prezzo è quasi gratis

Occasione imperdibile per tutti gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo su Amazon, infatti lo smartphone Apple iPhone 15 viene scontato di ben 200 euro sul valore originario di listino, mettendo difatti a disposizione una riduzione del 20%, così da riuscire a spendere in finale solamente 779 euro. La variante, oltre ad avere 128GB di memoria interna, ricordiamo essere completamente no brand ed essere dotata di garanzia legale della durata di 24 mesi. Per l’acquisto, premete qui.

In vendita nelle più svariate colorazioni, Apple iPhone 15 è prima di tutto uno smartphone dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, che risulta essere ben due volte più luminoso del modello precedente, quale è iPhone 14. Il processore è il chip A16 Bionic, una generazione inferiore rispetto all’A17 che troviamo sui Pro e Ultra, mancanza compensata comunque dalla presenza di un comparto fotografico di tutto rispetto, con sensore principale da 48 megapixel, seguito da un teleobiettivo 2X che permette al consumatore di realizzare scatti di ottima qualità, anche da lontano.