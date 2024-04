Più volte in passato vi abbiamo raccontato come Apple Watch, lo smartwatch prodotto da Apple, abbia riconosciuto segnali di alterazione cardiaca consentendo all’utente coinvolto di prendere i giusti provvedimenti in tempo per potersi salvare la vita, fatti che hanno sottolineato l’utilità del dispositivo indossabile e che hanno aperto al dibattito se sia realmente utile per tutelare la vita delle persone.

A darci una risposta in più ci pensa un biker americano la cui esperienza è decisamente emblematica e può essere utile nel capire meglio una possibile risposta, stiamo parlando di un ciclista dal nome Eric Zollinger, il quale ha vissuto una brutta esperienza con la propria city bike a causa di una buca nell’asfalto celata dall’acqua piovana venuta giù a causa di un grosso temporale in quelle ultime ore.

Il racconto dell’uomo

“In città c’è stata una forte tempesta, quindi la buca era completamente allagata. All’improvviso ho alzato lo sguardo, ed era tutto allagato e c’era traffico dietro di me, quindi ho dovuto attraversarla” solo che provando ad attraversarla l’uomo è letteralmente finito giù dalla bici, ha poi continuato spiegando che: “Mi alzo e la prima cosa che controllo è se i miei denti sono a posto perché qualche anno fa mi sono state applicate delle faccette. Per fortuna erano a posto”.

Il problema è sorto una volta a casa, entrato in doccia per rimuovere tutto lo sporco accumulato sul suo corpo l’uomo si è accorto di sanguinare dal naso, emorragia che gli ha provocato vertigini che alla fine lo hanno fatto cadere facendogli battere la testa, ed è quei che è intervenuta la funzionalità di rilevamento delle cadute di Apple Watch.

Il piccolo device ha infatti allertato immediatamente i servizi di emergenza e quando l’uomo è rinsavito ha sentito infatti l’operatore del 911 chiedergli quali fossero la sua emergenza, sebbene l’uomo abbia poi annullato tale telefonata non ha esitato a farsi vedere da un pronto soccorso per scongiurare qualsiasi tipologia di problema grave.