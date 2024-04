Sembra che la nuova Mi Band 9 potrebbe presto arrivare sul mercato. La scorsa versione è arrivata in Cina ad aprile dell’anno scorso. Seguendo questa stessa linea si può ipotizzare che la 9 generazione potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni. A testimoniarlo ci sono le certificazioni ottenute presso la TDRA degli Emirati Arabi Uniti insieme all’Agenzia indonesiana per le telecomunicazioni. Per il nuovo dispositivo Xiaomi dovrebbero essere previste due versioni. La prima, standard, e l’altra con supporto NFC per effettuare pagamenti mobili.

In arrivo il nuovo Xiaomi Mi Band 9, cosa sappiamo?

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche le indiscrezioni trapelate affermano che il nuovo dispositivo indossabile potrebbe mantenere il display AMOLED da 1.62 pollici, come il suo predecessore. Questa volta però luminosità e risoluzione sono migliorate. Non ci sono invece dati certi per quanto riguarda la batteria, anche se è quasi sicuro che questa garantirà un’autonomia pari a due settimane. Incerta è la presenza del GPS mentre il numero di modello sarà M2345B1 secondo la certificazione svelata.

Uno dei punti di forza di Mi Band, nel corso degli anni, è stato sicuramente il suo prezzo contenuto. Infatti, lo Xiaomi Mi Band 8 era stato lanciato sul mercato a 39 euro. Eppure, sembra che per il nuovo modello il prezzo potrebbe salire, anche se si tratterebbe di un aumento minimo, intorno ai 5 euro.

Lo scorso Mi Band di Xiaomi si è posizionato al secondo posto, subito dopo Apple. Nel 2023 Apple Watch ha raggiunto una quota di mercato pari al 19% mentre Xiaomi l’11%. Un traguardo da non sottovalutare e che si spera di riottenere con il nuovo modello in arrivo. Se il lancio ufficiale in Cina dovesse davvero avvenire ad aprile, è probabile che anche il lancio in Italia presenterà le stesse tempistiche dello Xiaomi Mi Band 8. Dunque, il nuovo dispositivo indossabile potrebbe arrivare sul mercato italiano intorno al mese di ottobre del 2024.