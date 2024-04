UniCredit, sulla scia delle recenti modifiche relative alle funzionalità di buddbank nell’app principale, ha messo a disposizione dei suoi utenti una nuova funzione davvero utile per contrastare le truffe. La banca, infatti, ha introdotto una guida utile per evitare le frodi. UniCredit ha inviato un messaggio di posta elettronica in cui invita i suoi clienti a consultare, nella sezione “Trasparenza” del portale ufficiale della banca, sotto la voce “Guida sulle operazioni non autorizzate, frodi e disconoscimenti” la documentazione con indicate le istruzioni e i riferimenti utili per potersi proteggere.

Come UniCredit protegge i suoi clienti

A partire nella seconda metà di aprile, la banca ha rilasciato i principali consigli utili per difendersi dalle sempre più diffuse truffe online. Vediamo quali sono alcune delle indicazioni più utili tra quelle presentate da UniCredit.

La prima riguarda la comunicazione di dati personali. Infatti, UniCredit non richiede mai di comunicare dati sensibili, codici o credenziali a terzi. Non è richiesto di inserirli in un SMS o su pagine Web e social. Per questo motivo è importante evitare tutte le richieste di questo tipo, anche se queste risultano avere come mittente UniCredit. I cybercriminali, infatti, sfruttano il nome della banca per ricreare ambienti di comunicazione simili a quelli ufficiali. Con questa tecnica provano a rubare alle vittime informazioni e dati sensibili.

Inoltre, per prevenire suddette truffe, è importante riconoscere alcuni indizi utili per riconoscere una comunicazione falsa. Come ad esempio errori grammaticali, la presenza di link sospetti e la richiesta di codici di accesso o dati delle proprie carte di pagamento. Se si hanno dubbi sulla comunicazione ricevuta è consigliabile contattare direttamente Unicredit sui canali ufficiali della banca. In questo modo si verificherà la natura e la veridicità del contatto.

Inoltre, UniCredit consiglia di non conservare il proprio PIN insieme alla carta di pagamento. In questo modo è possibile proteggere maggiormente le proprie credenziali di sicurezza. Per conoscere maggiori dettagli sulla documentazione fornita, è possibile consultare il file completo sul portale ufficiale di UniCredit.