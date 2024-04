Xiaomi intensifica il suo impegno per la produzione della sua prossima generazione di smartphone. Si tratta della serie 15 che il colosso tecnologico cinese potrebbe lanciare presto sul mercato mondiale. Secondo le indiscrezioni trapelate sul web da alcune fonti autorevoli sembra che i nuovi dispositivi offriranno un’esperienza utente sempre più coinvolgente. Il tutto con il sostegno di prestazioni davvero elevate.

Le prime indiscrezioni sul nuovo Xiaomi 15

Sicuramente, secondo i leak rilasciati, uno dei punti di forza della serie Xiaomi 15 sarà un display all’avanguardia. Infatti, il nuovo dispositivo manterrà lo stesso AMOLED da 6,36 pollici del suo predecessore. Sono previsti alcuni importanti miglioramenti, tra cui il panello con bordi piatti, la tecnologia LTPO e una luminosità di 1500 nits.

Mentre per quanto riguarda lo Xiaomi 15 Pro la maggiore differenza potrebbe risiedere in cornici ancora più sottili, soprattutto rispetto allo Xiaomi 14 Pro. Infatti, presenta uno spessore di 0,6 mm contro i 0.9 del precedente modello. Inoltre, secondo alcune voci online, sembra che il dispositivo verrà equipaggiato con un pannello AMOLED di risoluzione 2K. Seguendo i leak rilasciati, un’altra novità importante sarà la presenza del chipset di nuova generazione Qualcomm Snapgragon 8 Gen 4. Con questa mossa Xiaomi sarebbe uno dei primi produttori ad implementare il nuovo chipset su smartphone di punta.

Tra le presunte specifiche troviamo anche riferimenti ad una fotocamera principale da 50 MP, simile a quella disponibile sui modelli attuali, ma con l’aggiunta di miglioramenti per quanto riguarda la qualità delle immagini e le funzionalità di scatto. È prevista inoltre, l’introduzione di nuove batterie ad alta densità a base di silicio. Quest’ultime sui nuovi smartphone potrebbero tradursi o in una maggiore durata della batteria o in un design che risulta essere più compatto e leggero.

Come sottolineato più volte si tratta di leak e non informazioni ufficiali; quindi, per essere certi delle novità in arrivo per i nuovi smartphone Xiaomi è necessario attendere conferme ufficiali da parte dell’azienda stessa.