Qualcom VS Intel: l'azienda lancia il primo laptop con Snapdragon X

Dopo tanta trepidazione e attesa, finalmente la Qualcom ha svelato quale sia la data di uscita dei primi laptop che avranno integrati i processori Snapdragon X. La società ha svelato i dettagli attraverso un teaser pubblicato sul web e che è stato ricondiviso subito migliaia di volte. Nel video viene mostrato come i laptop saranno disponibili dal 24 aprile, proprio questa settimana. I dispositivi, secondo quanto riportato dall’azienda, doneranno A chi gli acquista delle prestazioni superlative nel campo dei processori ARM.

Coloro che già hanno testato i chip Snapdragon X durante le proprie sessioni di gioco, hanno potuto constatare la sua potenza, ma adesso grazie al lancio ufficiale, chiunque potrà usufruirne. Le schede tecniche dei nuovi chip di Qualcom, con le due versioni disponibili Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, faranno esplodere l’entusiasmo di ogni appassionato. La Qualcomm porrà sul mercato non una sola CPU, ma ben otto differenti modelli. Esse avranno un Core Count che varia da quattro a dodici Core nei modelli più avanzati.

Qualcom crea CPU di avanguardia pura

Questi processori potranno essere utilizzati in diversi laptop provenienti da differenti produttori come ad esempio HP o Lenovo. I modelli confermati fino ad ora ad avere le CPU ARM sono: l’HP Dragon Snapdragon Edition Business, il Lenovo Yoga Slim 7 14 Snapdragon Edition e il Lenovo ThinkPad T14S Snapdragon Edition. Con molta probabilità, durante l’evento Qualcom dove verranno lanciati tali dispositivi l’azienda comunicherà anche altri device.

Secondo chi ha provato già le prestazioni del CPU Snapdragon X Elite, queste sono capaci di lasciare davvero a bocca aperta. La Intel, competitor principale di Qualcom, dovrebbe cominciare davvero a temere per il proprio futuro. Tramite questi chip ARM, anche il progetto di Windows on ARM sta cominciando a fare progressi. La Microsoft infatti, così come altre società, considerano tale tecnologia il futuro dei pc. Le prestazioni così eccellenti potrebbero modificare i laptop al punto tale da riuscire a dare un’esperienza nuova a tutti gli utenti, come mai prima d’ora. La competizione, nel settore, con l’arrivo dei laptop con integrato Snapdragon X si accende. La Qualcom si prepara alla guerra, ma ha le giuste armi da riuscire a vincere senza troppi sforzi.