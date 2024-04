I proprietari di un Cybertruck Tesla hanno segnalato uno spiacevole incidente che ha causato alcuni problemi con il loro pick-up elettrico. Si potrebbe pensare ci sia stato uno scontro con altri mezzi, invece il veicolo è andato in tilt dopo averlo portato ad un autolavaggio. Sorprendente se pensiamo che la gamma di questi veicoli è pensata per essere così resistente che dovrebbe sopravvivere persino ai proiettili.

Appena due mesi dopo aver acquistato un Cybertruck da 80.000 dollari, e con meno di 5.500 km sul contachilometri, un proprietario ha affermato che il veicolo ha smesso di funzionare dopo aver lavato via un po’ di sabbia all’autolavaggio. Il proprietario – sul suo account TikTok @captain.ad – ha condiviso un video del Cybertruck guasto, rivelando che non riusciva a farlo funzionare nonostante i tentativi di ripristinarlo.

Cybertruck Tesla in tilt dopo l’autolavaggio, resistenza all’acqua messa a dura prova

Gli utenti lo hanno descritto come un “barattolo di latta” e un “fermacarte”, scherzando sul fatto che potrebbe essere a prova di proiettile ma non sembra essere impermeabile. Il veicolo guasto alla fine ha ripreso a funzionare dopo un ripristino del computer di cinque ore attivato premendo due pulsanti sul volante. “Ciò che [Tesla] ha detto è stato: ‘È un problema noto nel Cybertruck che quando si esegue un ripristino dello schermo, invece di ripristinare nei due minuti standard, ci vogliono cinque ore‘”. Si spera che il problema venga risolto in una futura patch del software. In caso contrario ci saranno sicuramente altri proprietari che penseranno di aver distrutto una volta per tutte la propria auto a causa di un po’ d’acqua.

Pare che Tesla includa diversi avvertimenti nel manuale utente annesso al pick-up sui rischi connessi al lavaggio del veicolo. Tuttavia, considerati i richiami sul problemi riscontrati con questi mezzi negli ultimi mesi, aggiungere anche questa pecca non è il massimo per l’azienda. Probabilmente Musk e il suo team – ci si augura – cercheranno di trovare una risoluzione più efficiente anche per questi inconvenienti. Un risvolto che potrebbe anche cambiare le sorti delle vendite in calo. Il prezzo delle azioni dell’azienda, infatti, è sceso di oltre il 40% dall’inizio dell’anno.