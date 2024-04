Vodafone, le Special hanno fino a 200 GB al mese con un REGALO

Arriva sempre quel periodo dell’anno in cui si desidera cambiare provider, un po’ come fosse un taglio di capelli. Ad oggi infatti è questa la semplicità con cui gli utenti lasciano il proprio gestore telefonico per accasarsi presso un’altra realtà. I tempi sono cambiati e infatti serve molto meno tempo per effettuare la portabilità e soprattutto per trovare un’offerta più vantaggiosa. A capirlo innanzitutto è stato il gestore più famoso ovvero Vodafone, che in Italia e in Europa veste i panni di apripista assoluto nel mondo della telefonia mobile e fissa.

Il gestore anglosassone lo ha testato prima sulla sua pelle, perdendo tanti utenti lungo la strada. Siccome in passato Vodafone era vista come l’azienda principale, quella con la qualità più alta in termini di rete, non c’era il problema di perdere clientela. Col passare del tempo e col crescere dei nuovi gestori, i prezzi bassi hanno attirato il pubblico di Vodafone che dunque non ci ha pensato due volte a scappare via. Adesso però può rientrare grazie al ritorno delle offerte migliori che offrono anche prezzi sensibilmente più convenienti. Ecco disponibili le Silver.

Vodafone: con le nuove offerte arrivano fino a 200 giga al mese

Momentaneamente il dominio sembra essere nelle mani di Vodafone visto che ci sono due offerte che stanno riportando indietro tanti utenti. Le Silver, la 100 e la 150, permettono mensilmente di avere tutto, in quanto garantiscono, prima di parlare dei giga, minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti.

La prima differisce dalla seconda perché offre 100 giga in 4G ogni mese e costa 7,99 €. La seconda invece permette di avere 150 giga per 9,99 € al mese.

C’è anche anche un gran vantaggio: avere 50 giga in più semplicemente sottoscrivendo SmartPay. Questo servizio che toglie il fastidio della ricarica in quanto viene effettuata automaticamente dal conto corrente, garantisce questa aggiunta sui giga già presenti nelle offerte che dunque arrivano fino a 200.