A quanto pare AMD è pronta a dire la sua in campo gaming su laptop molto presto, sembra infatti che la nuova serie “Strix Halo” Zen 5, la famiglia di chip che promette di portare le prestazioni dei giochi in mobilità ad un livello superiore, sia pronta a mettere in discussione il dominio dei processori M3 Max e M3 Pro di Apple.

Il cuore pulsante di questi chip è costituito da uno, o due, CCD “Zen 5”, accompagnati da un grande SoC che ospita una iGPU sovradimensionata con un controller di memoria LPDDR5X a 256 bit.

Più grande e più potente

Le caratteristiche tecniche della iGPU presente nel chip sono dedicate al gaming e al rendering, offrono infatti: 40 unità di calcolo RDNA, che si traducono in 2.560 stream processor, 80 acceleratori AI, 40 acceleratori Ray e 160 TMU, tutto basato su architettura RDNA3+ e che gira a 3GHz.

Per il resto abbiamo un’interfaccia di memoria LPDDR5X a 256 bit, che garantisce una larghezza di banda di circa 500 GB/s, affiancata da una NPU che invece integra l’architettura XDNA2, con prestazioni attestabili intorno ai 45-50 AI TOPS, sebbene il SoC abbia un’impostazione settata maggiormente sull’utilizzo della iGPU.

Per quanto riguarda il lato CPU invece, Halo Strix offre fino a 16 core “Zen 5”, con una cache L3 di 32 MB per CCD o 64 MB di cache L3 totale.

Questi rumors parlano chiaro, si tratta di un SoC per la fascia mobile senza compromessi e che garantirebbe delle prestazioni mai viste prima anche nei carichi di lavoro IA, c’è da considerare però che si tratta di info dedotte da un’immagine trapelata sul forum ChipHell, dunque tuttora da confermare e che dunque non necessariamente potrebbero corrispondere a realtà.

L’unica cosa da fare è attendere un’eventuale rilascio di info ufficiali da parte di AMD che sicuramente prima o poi dirà la sua in risposta a Intel e Qualcomm.