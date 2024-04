Alfa Romeo Junior, finalmente ordinabile in Italia: cosa sapere

Solo alcuni giorni fa si è parlato di come l’Alfa Romeo abbia deciso improvvisamente di cambiare nome al modello Milano in Junior, nonostante l’auto fosse stata già lanciata. Le polemiche nate da tale scelta sono stata innumerevoli, con appassionati che hanno generato teorie su teorie. Ora ufficialmente il nome è Alfa Romeo Milano e gli utenti devono mettere il proprio cuore in pace. L’azienda ha anche deciso di dare la possibilità di una maggiore personalizzazione agli utenti. Il proprio B-SUV potrà essere infatti scelto in diverse configurazioni.

La nuova Alfa Romeo Junior è disponibile in due versioni, con due sistemi di alimentazione differenti. La prima è quella ibrida con una potenza di 100 kW equivalenti a 136 CV, mentre la seconda è quella totalmente elettrica e più performante 115 kW / 156 CV.

Doppia motorizzazione per l’Alfa Romeo Junior e la versione Speciale

La motorizzazione in versione ibrida possiede un’alimentazione turbo a benzina da 1,2 l e 3 cilindri ed è affiancata da un motore elettrico da 21 kW, cioè 29 CV, ed è stato integrato nel sistema di cambio a doppia frizione e 6 rapporti. Essa può viaggiare in città usando solo la modalità elettrica per molto tempo, rendendo gli spostamenti comodi e poco inquinanti. E la velocità? Anche su questo fronte, non si resta insoddisfatti. La Junior ibrida raggiunge i 206 km/h ed ha un’accelerazione che va da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi. Come siamo messi ad emissioni? L’Alfa Romeo Junior ibrida emette una quantità di CO2 pari a 117 g/km e i consumi comunicati dalla società sono di 19,2 km/l.

Passando alla versione full electric, la Junior ha un motore, come già detto, da 115 kW / 156 CV alimentato poi da una batteria da una potenza di 54 kWh. Motore e batteria riescono a donare un’autonomia di ben 408 km. La velocità massima in tal caso è di 150 km/h, mentre l’accelerazione va da 0 a 100 km/h in 9 secondi, un pizzico in più di tempo rispetto alla ibrida. L’Alfa Romeo Junior ibrida in allestimento “Speciale” (unico per ora ordinabile) comprende dei cerchi in lega da 18 pollici, un body kit nero opaco con dettagli rosso Brera, interni Spiga con sedili anteriori elettrici, una guida assistita di Livello 2 e fari anteriori ad alimentazione LED. Il portellone è elettrico, gli specchietti si ripiegano in modo elettrico elettricamente, il sistema di climatizzazione è automatico e possiede uno schermo da 10,25 pollici.

Prezzo

Veniamo al prezzo. L’Alfa Romeo Junior in versione ibrida SPECIALE ha un costo di 31.900 euro, mentre in alimentazione elettrica il prezzo sale di circa 10.000 euro, raggiungendo i 41.500 euro. L’azienda ha anche aggiunto alcune offerte per chi sceglie il finanziamento. Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Junior Elettrica, tramite gli incentivi statali e rottamazione, è possibile usufruire di un anticipo di 7.682,74 euro. Se si vogliono conoscere tutti i dettagli dei bonus, consigliamo di visitare il sito apposito del governo.