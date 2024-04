Con il lancio imminente del nuovo Google Pixel 8a l’attenzione di tutti gli utenti è indirizzata al Google I/O del 14 maggio evento durante il quale verrà quasi sicuramente annunciato il nuovo smartphone. Mentre il grande momento si avvicina Google è già a lavoro sul prossimo progetto. A tal proposito, sono trapelate in rete una serie di foto relative al Google Pixel 9 Pro. Le immagini evidenziano quale sarà il prossimo flagship dell’azienda di Mountain View il cui lancio è previsto nella seconda metà dell’anno.

Interessanti novità in arrivo tra i dispositivi Google

Le immagini in questione sono state diffuse sul sito web russo Rozetked che ha pubblicato le foto per mostrare come sarà il nuovo Pixel dal vivo. E non solo. Infatti, è stata rilasciata anche una parziale scheda tecnica. Considerando la qualità delle immagini pubblicate è plausibile che Rozerked sia riuscito ad ottenere un sample di fabbrica del Google Pixel 9 Pro. Cosa successa anche lo scorso anno in Vietnam, anche in quel caso poche settimane prima dell’arrivo del Google I/O del 2023.

Nella propria analisi, il portale russo ha confrontato il prossimo modello Pixel con l’iPhone 14 Pro Max. Questo paragone ha messo in evidenza che il flagship di Google sarà più compatto di quello Apple. Dunque, è ipotizzabile che il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro saranno disponibile con uno schermo da 9,1” e contraddistinto da tre fotocamere posteriori.

Queste informazioni sembrano confermare l’ipotesi che esista un Google Pixel 9 Pro XL, con schermo da 6,7″, che si affiancherà ad un flashship compatto (il Pixel 9 Pro), mantenendo la sua stessa scheda tecnica. A tal proposito, quest’ultima dovrebbe offrire una serie di novità da non sottovalutare. La prima sicuramente è uno storage di partenza da 128 GB che si combinerà con 16 GB di RAM. Dalle foto invece non emergono informazioni sulle fotocamere o sul SoC dello smartphone.