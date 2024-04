MINI: svelata in anteprima la nuova Aceman 100% elettrica

In occasione del salone di Pechino, la MINI sta per presentare la sua nuova gamma di vetture totalmente sostenibili. Oltre ai modelli conosciuti come il Cooper ed il Countryman, la casa automobilistica coglierà l’occasione di mostrare in anteprima la sua nuova auto, la MINI Aceman, un crossover disponibile soltanto in una versione full electric.

La strategia della MINI è stata intelligente. Sa quanto la suspence e il senso di attesa possa alimentare la curiosità degli appassionati, ma anche come dare una piccola luce su qualche dettaglio sia ancora più efficace per alzare l’hype. La società, con furbizia, ha diffuso delle immagini della sua nuova Aceman, ma non mostrando nulla di particolare, giusto qualche spiraglio. In tali foto non si vede ancora bene come sia costruita la vettura, che appare ancora nascosta, ma sono state divulgate abbastanza informazioni da generare entusiasmo.

MINI Aceman: doppie motorizzazioni

Le prime foto della MINI Aceman sono apparse sul web circa un mese fa, accompagnate da alcune specifiche tecniche dell’automobile. Pare che la vettura misuri 4.095/4.075 mm in lunghezza, 1.754 mm in larghezza e 1.495 mm in altezza. Il passo invece è di 2.606 mm. I clienti potranno scegliere anche la grandezza dei cerchi in lega che varia dai 17 ai 19 pollici. Le motorizzazioni disponibili sul mercato saranno principalmente due. La prima presenta un motore elettrico da 135 kW, alimentato da una batteria da circa 40,7 kWh. La seconda versione invece presenterà una propulsione da 160 kW ed un accumulatore dalla potenza di 54,2 kWh. Per quanto concerne le velocità, il modello da 135 kW potrà raggiungere i 160 km/h, mentre la versione seconda potrà essere spinta ad una velocità di 170 km/h.

Le batterie delle vetture posseggono la medesima configurazione, ovvero celle di tipo NMC che dona rispettivamente un’autonomia di 300 km e 400 km. Tra soli pochi giorni potremmo conoscere tutti i dettagli di queste nuove vetture MINI. Pare che nella fase iniziale il crossover verrà prodotto da Spotlight Automotive, mentre dal 2026 la produzione avverrà anche nell’impianto di Oxford. Tramite questa vettura totalmente ecologica, la MINI cerca di dare un’opzione nuova ai propri clienti. L’obiettivo è creare una situazione in cui passare ad una vettura più sostenibile sia più allettante, così da poter dare il proprio contributo alla trasformazione verso l’elettrico. Gli automobilisti verranno colpiti dal design e dalla potenza della nuova MINI? Lo scopriremo già dopo l’imminente evento.