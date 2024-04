Phishing e truffe, arriva il MESSAGGIO che svuota il conto

È successo ancora: una truffa mediante la tecnica del phishing ha messo in seria difficoltà gli utenti. È bastato un messaggio per finire in un vortice senza fine, dove i dati personali vengono trafugati e spesso anche i soldi dalle carte di credito.

Qui in basso ci sono altre informazioni compreso il testo incriminato, che purtroppo sta continuando a girare.

La truffa che con la tecnica del phishing sta mettendo in difficoltà gli utenti, ecco il testo

“Mi chiamo Teresa e ho 23 anni. Voglio davvero uscire con un ragazzo attraente senza impegno, cioè fare solo sesso, e penso che tu sia giusto per me.

Ho preso la tua lettera da una mia amica, mi ha mostrato anche un paio di tue foto e mi sei piaciuto molto. Potremmo fissare appuntamenti e incontri intimi ogni volta che ti fa comodo, puoi anche venire da me.

Se hai una ragazza o una moglie, questo non sarà un problema.

Mi piace starti vicino in ogni modo e mi piacerebbe incontrare qualcuno che provi lo stesso e penso che incontrarti sarebbe incredibile.

Ecco il mio profilo“.

Con un testo del genere alcuni utenti si sono ritrovati improvvisamente a vivere un incubo. Carte di credito prosciugate e dati utilizzati per creare account fake e truffare altre persone, questo è stato lo scopo del tentativo di phishing contenuto nel messaggio qui in alto.

Gli utenti non si sono accorti praticamente di avere a che fare con un inganno, una truffa che con un semplice link li ha convinti ad iscriversi ad un finto sito di incontri per incontrare una finta ragazza. Il modulo che hanno compilato ha finito per concedere a utenti estranei i dati personali per poterli poi utilizzare in un altro modo.

Vi consigliamo sempre di verificare l’indirizzo mittente di una mail, proprio per capire se si tratta di qualcosa di ufficiale o meno.