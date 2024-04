Truffa BOMBA, il messaggio ha rubato soldi agli utenti

L’ultima truffa che sta avendo luogo in Italia avviene tramite e-mail e purtroppo molti utenti ci cascano. Come si può leggere nel testo che è stato trascritto in basso proprio per fornire agli utenti un metodo di paragone, questi vengono invitati ad iscriversi ad un sito di incontri.

Truffa clamorosa, ecco come vi portano via soldi e dati in pochi secondi

“Ciao, vi scrivo per invitarvi a conoscerci meglio. Mi chiamo Elisa e ho 22 anni.

Vivo completamente solo, lavoro per una grande azienda commerciale di elettronica, ho una posizione elevata e ho accesso ad alcuni dati dei nostri clienti.

Quindi ho deciso di scriverti perché mi piaci davvero e ho tanta voglia di conoscerti meglio. Non ho una relazione da molto tempo e la mia vita personale non mi dà alcun piacere. Se sei interessato a incontrarmi, scrivimi sul forum di incontri della nostra città, lì c’è il mio numero e le mie foto.

Non ti scrivo dalla mia posta, poiché la mia posizione non mi consente di scrivere lettere così franche dalla mia casella di posta. Ecco il mio profilo”.

Serve quindi stare molto attenti in quanto questo messaggio, almeno a primo impatto sembra molto convincente. Sono diverse le persone che purtroppo ci sono cascate, lasciandosi prendere da una truffa che purtroppo non ha mollato i loro dati personali e soprattutto i loro risparmi. Tanti utenti hanno dato infatti anche libero accesso alle carte di credito non volendo, inserendo i dati.

Il consiglio è quello di stare molto attenti all’italiano con cui vengono scritti determinati testi, che come in questo caso è abbastanza claudicante. L’altro aspetto è l’indirizzo e-mail, il quale si rivela molto spesso sconclusionato e con lettere messe a caso.

L’ultima raccomandazione è quella di non cliccare assolutamente su eventuali link e collegamenti ipertestuali. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di escluderlo dal testo.