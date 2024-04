Le prossime schede video della famiglia Nvidia saranno le schede RTX 50, queste ultime saranno le demi i sostitute dell’attuale serie in commercio e porteranno con loro una ventata di rinnovamento davvero importante, arriverà infatti l’introduzione dell’architettura Blackwell che dovrebbe garantire un aumento delle prestazioni di circa il 40%, un valore impressionante.

Generalmente l’azienda ha mantenuto una cadenza di rilascio biennale, solo che i ritardi di produzione questa volta hanno minacciato questa regolarità portando l’azienda a dover valutare un possibile lancio delle nuove schede video nel 2025, cosa che ha messo in discussione un’abitudine ormai decennale.

L’indiscrezione sul rilascio nel 2024

A quanto pare però non tutto è perduto, negli Ultimi giorni infatti sta circolando sempre più forte in Internet la voce di un possibile rilascio a fine 2024 delle nuove schede video dell’azienda vestita di verde, infatti si è fatta molto forte la voce che a seguito del rilascio dei nuovi chip GB200, l’azienda provvederà al rilascio anche di quelli dedicati al gaming appartenenti alla stessa famiglia e che questo rilascio non richiederà molto tempo.

Si tratta di una voce che andrebbe così a confermare la cadenza biennale di rilascio delle schede video da parte di Nvidia ma che è ancora tuttora da confermare, ricordiamo infatti che negli ultimi anni l’azienda ha sofferto di vari problemi di produzione.

Comunque se il rilascio dovesse essere confermato per il 2024 è altamente probabile che Nvidia Si concentrerà inizialmente sulle due schede top di gamma, la RTX 5090 e la RTX 5080, Le quali dovrebbero garantire un aumento di prestazioni a dir poco senza precedenti rispetto alle schede della generazione precedente e soprattutto dovrebbero introdurre delle funzioni legate all’intelligenza artificiale molto più avanzate rispetto alla serie 40.

Non rimane che attendere dunque la fine del 2024 per assistere a qualche conferma da parte di Nvidia O al definitivo posticipo delle schede per il 2025.