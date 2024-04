L’ultima pazza offerta Amazon vede offrire la possibilità all’utente finale di acquistare un proiettore portatile riuscendo a raggiungere un livello di risparmio davvero incredibile, infatti pensate che oggi può costare ben il 78% in meno del listino originario, grazie allo sconto applicato.

Il modello attualmente in promozione non tocca brand particolarmente famosi o conosciuti, infatti viene prodotto direttamente in Cina, ma allo stesso tempo risulta essere perfettamente in grado di garantire prestazioni al top, come ad esempio la riproduzione in FullHD nativo (1080p), o il suo essere di relative ridotte dimensioni, così da risultare praticamente portatile. I materiali sono perlopiù plastici, di colorazione bianca su quasi tutta la superficie, presentando solo un inserto anteriore in nero.

Aprite le offerte Amazon disponibili sul nostro canale Telegram, avrete così i codici sconto gratis sul vostro smartphone e tantissimi prezzi bassi speciali.

Proiettore portatile: il suo prezzo è ai minimi storici su Amazon

Un proiettore tanto economico era da diverso tempo che non lo vedevamo su Amazon, infatti il listino del modello descritto nel nostro articolo sarebbe di 459 euro, oggi invece risulta essere ridotto del 78%, sino ad arrivare al valore finale di soli 99 euro, approfittando così di uno sconto effettivo di quasi 400 euro. L’acquisto lo potete effettuare qui.

Nella parte posteriore del dispositivo troviamo tantissima connettività fisica, capitanata prima di tutto dalla porta HDMI, al cui fiano trova posto la USB-C, oppure una più classica VGA, nell’eventualità comunque si voglia collegare un monitor esterno di vario genere. E’ presente anche uno slot microSD, utilizzabile per inserire contenuti da trasmettere a schermo, oppure due jack da 3,5mm. Uno da utilizzare per il collegamento di cuffie esterne, l’altro sfruttabile per trasmettere contenuti multimediali/audio, trasformando il proiettore in uno speaker (essendo disattivo il laser anteriore). Non manca comunque la connettività bluetooth, per il collegamento e lo streaming dai dispositivi come Android, iOS, facilitando non poco la vita del consumatore finale.