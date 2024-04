Xiaomi Redmi Note 13 non è uno smartphone qualunque, si tratta a tutti gli effetti di uno dei migliori prodotti in circolazione, per quanto riguarda la fascia medio-bassa della telefonia mobile, proprio per la sua grande capacità di fornire libero accesso a prestazioni al top, dietro il pagamento di un contributo non troppo elevato.

Tutto ha inizio con il bellissimo display da 6,7 pollici di diagonale, trattasi di un Super AMOLED che offre una risoluzione comunque elevata, per la fascia di prezzo di posizionamento, a cui aggiungere un processore octa-core, che propone in configurazione di base 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. L’utilizzo sul medio/lungo periodo è facilitato, più che altro, dalla presenza di una batteria da 5000mAh, perfetta per riuscire ad avere una buonissima autonomia generale.

Xiaomi Redmi Note 13: che sconto folle su Amazon

Il prezzo di vendita che vi porterà all’acquisto dello Xiaomi Redmi Note 13 è decisamente inferiore alle aspettative, poiché oggi il consumatore si ritrova a poter spendere una cifra di tutto rispetto, corrispondente a soli 157 euro, ed essere comunque sicuro di avere tra le mani un modello no brand con garanzia di 24 mesi. Con acquisto effettuabile qui.

Il prodotto ha dimensioni nella media, raggiungendo comunque 161,1 x 74,95 x 7,6 millimetri di spessore, con un peso di soli 173,5 grammi. Il comparto fotografico è rappresentato da 2 sensori fotografici, di cui il principale da 100 megapixel promette prestazioni fotografiche di livello assoluto, seguito a sua volta da uno da 2 megapixel per la realizzazione di macro di qualità. Il dispositivo ha connettività solo 4G, ciò sta a significare che non sarà possibile navigare alla massima velocità, nemmeno con SIM abilitata e sotto rete telefonica. La connettività è poi rappresentata dal WiFi 802.11 ac, bluetooth 5.3 e USB type-c 2.0.