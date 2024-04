Il mondo degli smartphone nel 2024 si annuncia turbolento per Apple, con la previsione di una crescita accelerata da parte del suo rivale Android. Secondo gli ultimi dati forniti da IDC, le spedizioni di iPhone hanno subito un declino significativo nell’ultimo periodo. Con un calo quasi del 10% nel corso dell’anno. Questa tendenza preoccupante si traduce in campanelli d’allarme per l’azienda di Cupertino. Essa si trova infatti ad affrontare una competizione sempre più serrata sul mercato globale degli smartphone.

Il direttore della ricerca di IDC, Nabila Popal, ha sottolineato che il 2024 sarà un anno di svolta. Mentre Android sembra sia destinato a crescere al doppio del ritmo di iOS.

Il futuro incerto di Apple

Questo cambiamento rappresenta una sfida senza precedenti per Apple, che fino ad ora ha goduto di una posizione di leadership in tutto il mondo. Il ritorno di Samsung ai vertici del settore è un segnale inequivocabile della forza crescente del brand, che si prevede possa mettere in discussione la supremazia di iPhone sia negli USA che a livello globale. Con il lancio imminente degli iPhone16 , gli esperti del settore sono in attesa di vedere come l ‘azienda intendi affrontare questa situazione inedita e, di conseguenza, quali strategie adotterà per mantenere la sua posizione.

La popolarità degli iPhone potrebbe infatti non essere sufficiente a ristabilire la posizione di leader. Anche se Apple ha registrato una crescita notevole negli anni passati, portando ad un temporaneo calo della quota di mercato di Android, la questione sembra si stia ribaltando in modo decisivo. Quest’ultimo infatti, si prepara a conquistare una fetta sempre più ampia di clienti ad una velocità incredibile. Insomma, non ci resta altro che vedere come si evolveranno le cose, e se il noto colosso di Cupertino riuscirà a ristabilire la sua posizione o se sarà destinato a restare sempre più nell’ombra.