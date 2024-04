La mostra “The Art of Dreams”, che si svolgerà a Milano dal 16 al 21 aprile in occasione della Milano Design Week, avrà un protagonista d’eccezione. La scultura interattiva “Lines of Flight” realizzata dal collettivo di designer Numen/For Use sarà ispirata al motivo Pepita di Porsche.

Il brand automotive tedesco è da sempre associato ai concetti di design e stile. Le numerose vetture prodotte sono delle vere e proprie opere d’arte e l’evoluzione del brand si nota anche attraverso il cambiamento dei modelli tra le varie ere.

Tuttavia, alla “The Art of Dreams”, Porsche vuole celebrare il motivo Pepita che caratterizza il brand dagli anni ’60. La fantasia è caratterizzata da vari quadratini collegati da strisce diagonali e trova spazio negli interni delle vetture e, con il tempo, è diventato un elemento caratteristico del brand.

Porsche vuole celebrare l’iconico Motivo Pepita alla mostra “The Art of Dreams” grazie ad una scultura del collettivo Numen/For Use

Partendo da questa fantasia, il collettivo di artisti Numen/For Use ha dato libero sfogo alla propria creatività. La scultura interattiva “Lines of Flight” è una struttura leggera imponente che fonde celle e reti monocromatiche. L’osservatore che si trova davanti alla scultura è invitato ad esplorarla a 360 gradi ma non solo, infatti è possibile entrare e scoprire cosa si nasconde all’interno.

Gli artisti di Numen/For Use hanno voluto creare una “utopia abitabile”, come da loro dichiarato. La scultura vuole valorizzare i temi del nuovo e dell’ignoto e il motivo Pepita attraverso la combinazione di bianco e nero amalgama al meglio il tutto.

Come dichiarato da Ragnar Schulte, responsabile del marketing esperienziale di Porsche:

“Attraverso ‘The Art of Dreams’, che rappresenta la punta di diamante del marketing di

carattere culturale di Porsche, desideriamo scoprire la straordinaria ambiguità e il

significato dei sogni ai giorni nostri. In collaborazione con Vitra, stiamo dando nuova

vita ai sogni nel campo del design. Infatti, l’iconico motivo Pepita è molto più di un

semplice schema grafico, configurandosi piuttosto come patrimonio culturale“.

La scultura sarà accompagnata anche da uno spettacolo di danza ispirato all’opera e coreografato da Imre e Marne van Opstal. L’intreccio degli elementi del motivo Pepita di Porsche simboleggerà, nell’idea degli artisti, la complessa trama che “racchiude i pensieri, i nostri sentimenti e le nostre relazioni”.