Chi non ricorda il famoso Nokia 3310? Il noto cellulare desiderato da tutti gli utenti nei primi anni 2000. Il dispositivo era caratterizzato da uno schermo monocromatico e una tastiera fisica. Inoltre, la sua batteria, con una sola ricarica, poteva durare intere settimane. Sin dal suo arrivo, il cellulare Nokia ha riscosso un grande successo. A prova di ciò, il telefono ha venduto circa 125 milioni di unità ed è stato da sempre lodato per la sua facilità d’uso.

Il Nokia 3310 rappresenta un vero e proprio promemoria di un periodo in cui i cellulari erano semplici, ma sempre affidabili. Dal punto di vista hardware ed anche da quello software, il dispositivo dimostrava di avere una grande capacità di personalizzazione, oltre che un’importante facilità di utilizzo, dettagli che avevano attirato l’attenzione degli utenti di quegli anni.

Quanto vale il Nokia 3310 oggi?

Il lancio del dispositivo originale è avvenuto nel 2000. Il cellulare noto per la sua robustezza, per la lunga durata della batteria e per il suo efficace design viene ricordato con affetto e nostalgia ancora oggi. L’intera generazione di telefoni cellulari è stata definita dalla reputazione del Nokia 3310 per la sua resistenza e la sua affidabilità. La sua produzione è terminata nel 2005, ma non è mai stato dimenticato dagli utenti.

Per riuscire a riportare in auge il suo successo, nel 2017, è stata lanciata una nuova versione del dispositivo Nokia. Il design classico è stato mantenuto uguale alla sua vecchia versione, ma sono state introdotte nuove funzionalità. Tra queste troviamo la fotocamera integrata, il display a colori e la possibilità di installare alcune app come Facebook e WhatsApp. Nonostante gli sforzi però, il modello non ha avuto lo stesso successo riscontrato dal cellulare originale.

Il dispositivo oggi è un vero e proprio oggetto vintage da collezione particolarmente popolare. Proprio per questo, il valore del Nokia 3310 è aumentato nel corso del tempo, soprattutto se ancora funzionante. Per tutti gli appassionati questo esemplare, in eccellente stato, potrebbe essere un vero tesoro. Ma quanto sono disposti a pagare i collezionisti per averlo? Al momento è possibile guadagnare dagli 80 ai 100 euro. Ma se per caso avete conservato tutta la documentazione originale relativa al cellulare, insieme ai cavi, e se ogni componente è in ottime condizioni, la cifra può anche superare i 150 euro.