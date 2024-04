Huawei ha avviato una piccola rivoluzione della propria gamma prodotti. La famiglia di punta, caratterizzata dalla lettera P, cambia nomenclatura. I nuovi flagship appena presentati prendono il nome di Pura 70 e sono suddivisi in quattro differenti modelli.

La serie completa è composta da Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ e Pura 70 Ultra. Tuttavia, in questo articolo andremo ad analizzare le specifiche tecniche dei due modelli più prestazionali.

Le prestazioni di Pura 70 Pro+ e Pura 70 Ultra sono garantite dal System-on-Chip Kirin 9010. Huawei ha optatalo per questo chipset in quanto rappresenta una versione migliorata e potenziata del Kirin 9000 che è possibile trovare sulla famiglia Mate 60.

Huawei Pura 70 Ultra e Pro+ sono i due flagship assoluti della nuova famiglia del brand cinese, scopriamone i segreti tecnici

Dal punto di vista dell’architettura, il SoC è un octa-core con due core orientati alle performance e sei core da sfruttare per i task giornalieri. A questi si aggiunge la GPU Maeloon 920 per gestire al meglio le app che richiedono una grafica avanzata.

Il punto di forza della famiglia Huawei Pura 70 Ultra è certamente il comparto fotografico. Il brand ha lavorato molto sulla messa a punto di questa componente sia lato hardware che software. Il sistema di immagini XMAGE si integra perfettamente con le nuove ottiche.

Il sensore scelto è una unità da 50 megapixel con dimensione da 1 pollice per catturare la luce. Quest’ottica è caratterizzata da una lente telescopica è in grado di ruotare meccanicamente e, quindi, garantire una qualità fotografica superiore. Infatti, il movimento fisico permette di limitare l’utilizzo allo zoom ottico che genera sgranature e perdita di qualità.

Stando a quanto dichiarato da brand cinese, i meccanismi possono resistere tranquillamente a oltre 300.000 espansioni e contrazioni. A supporto dell’ottica principale troviamo anche una lente ultra-wide da 40 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel.

Passando a Huawei Pura 70 Pro+, l’ottica principale resta invariata ma senza il sistema meccanizzato. Cambiano anche l’ottica ultra-grandangolare che diventa da 12,5 megapixel e il teleobiettivo che passa a 48MP. Per entrambi, invece la fotocamera frontale è da 13 megapixel.

Un ulteriore elemento in comune per i due device è il display. Huawei ha optato per un pannello OLED LTPO con una diagonale da 6,8 pollici dotato di refresh rate variabile a 120Hz. La batteria da 5.200mAh ora per la variante Ultra e da 5.050mAh per la versione Pro+ assicurano un’ampia autonomia, aumentata dalla ricarica rapida a 100W.

Immancabile la presenza di Harmony OS 4.2 come sistema operativo. I prezzi partono da circa 1.200 dollari per Huawei Pura 70 Pro+ e da 1.500 dollari per Pura 70 Ultra ma si tratta di prezzi al cambio. Non ci aspettiamo l’arrivo dei device in mercati al di fuori della Cina.