Il nuovo top di gamma in arrivo di casa Huawei sta già facendo molto parlare di se, infatti da diverse settimane sono tantissimi i rumors che hanno riguardato il futuro device e hanno pressoché eviscerato tutto, dal comparto fotografico al design senza tralasciare le specifiche tecniche.

Fotografie al top e anche le prestazioni

Su Weibo, noto blog cinese, sono arrivate delle indiscrezioni in merito il comparto fotografico che per P70 dovrebbe includere un probabile importante aggiornamento della modalità notturna abbinata al teleobiettivo, da sempre punto debole anche dei migliori smartphone, con P70 dovremmo vedere l’arrivo di fotografie più chiare e luminose con dettagli molto nitidi, merito di un’ottica nuova ma anche di un algoritmo di processazione delle immagini ridisegnato e migliorato, a quest’ultimo aggiungiamo anche un nuovo obiettivo zoom periscopico multifunzione sfruttabile anche per le macro.

Un leak arrivato sempre su Weibo ci mostra la parte posteriore:

Il backplate mostra l’inserto delle fotocamere di forma triangolare con tre anelli di metallo che circondano l’alloggiamento delle fotocamere che però nella foto sono assenti, per di più il design dell’inserto è lucido e va in contrasto con l’opaco della cover posteriore.

Per quanto riguarda il prezzo di lancio, Huawei P70 avrà un prezzo che oscillerà tra i 686-712 euro al cambio, mentre Huawei P70 Pro potrebbe essere proposto 829 euro al cambio, in ultimo avremo Huawei P70 Art che invece avrà un prezzo tra i 1036-1165 euro.

Per quanto riguarda invece il lancio, si sospetta che Huawei farà a meno di un evento apposito per il lancio dei dispositivi, i quali come avete letto, avranno in media un prezzo inferiore rispetto alla generazione precedente, di conseguenza potremmo trovare dal nulla i nuove device negli scaffali dei negozi senza nessun evento d’annuncio, scelta che ancora non ha una conferma ma che rispecchierebbe le nuove politiche di Huawei.