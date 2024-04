La Tesla Model 2 ha un futuro incerto: sarà rinviata o cancellata?

In molti attendevano altre notizie sulla Tesla Model 2, ma forse queste non erano quelle che desideravano. L’auto economica da 25.000 dollari che la società aveva intenzione di lanciare presto ha subito una svolta inaspettata che ha smosso tutti gli appassionati. Il progetto pareva che ormai fosse in una fase avanzata e che questo straordinario veicolo di nuova generazione fosse imminente, tuttavia potrebbe non essere affatto così.

Secondo i rumor riportati da una rivista del settore, la società del magnate Elon Musk avrebbe invece annullato tutto, ponendo in secondo piano la Tesla Model 2. La decisione, per quanto rivelato, potrebbe essere stata presa pere dare spazio ai robotaxi. Anche se la notizia non è giunta direttamente dall’azienda, ha comunque provocato parecchia confusione sul futuro del modello. La voce è vera o falsa? Lo stesso Elon Musk ha dato una risposta a tale domanda. L’imprenditore ha replicato dichiarando che il rumor è fasullo e che la Model 2 non è stata cancellata.

Tra le tante voci sul rilascio della Tesla Model 2, qual è quella vera?

La smentita di Musk ha rincuorato chi attende con ansia l’auto, tuttavia restano alcune incertezze. Alcune fonti indicano che il progetto della Tesla Model 2, sebbene non sia stato cancellato, sia stato posposto ad una data indefinita. Nel dicembre 2023, il CEO della società sarebbe andato nello stabilimento Tesla ad Austin ed avrebbe chiesto di dare una smossa ai lavori sull’auto. Questo acceleramento potrebbe però essere stato sbloccato dopo i tagli recenti e l’annuncio dei licenziamenti.

I cambiamenti, se veri, potrebbero essere dovuti al cambio di strategia di Musk, che avrebbe deciso di concentrarsi sull’espansione della Gigafactory Texas. La struttura diverrebbe la destinazione del centro dati per un altro progetto: i robotaxi. A confondere le idee ci sono altre voci che invece suppongono il ritardo di quest’ultimo piano a favore della Model 2. Insomma, non si comprende bene cosa succederà alla Tesla Model 2. Finché Elon Musk non darà più certezze e non indicherà con precisione il lancio, le speculazioni e i dibattiti proseguiranno senza sosta.