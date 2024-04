Huawei ha deciso di apportare una serie di modifiche per i suoi dispositivi. Lo scopo di questi cambiamenti è quello di riconquistare nuovamente quote di mercato che sono state perse a causa del ban. La nuova strategia dell’aziende cinese si basa su un cambiamento della denominazione della serie P che ha da sempre riscontrato grande successo in tutto il mondo.

Nuova denominazione per Huawei

Quindi gli utenti possono dire addio al Huawei P70. Ora il nome del dispositivo sarà Pura 70. Si tratta di una nuova gamma di smartphone presto in arrivo sul mercato. A dare l’annuncio è la stessa Huawei con un avviso sui suoi canali social. Nel post c’è un video in cui vengono evidenziati quelli che saranno i pilastri dei nuovi smartphone. Si tratta di: creation, classic, pure, style e passion.

Nell’annuncio, purtroppo, non vengono mostrare immagini relative a questa nuova serie. Al momento è stata confermata solo la presenza di un modulo fotografico posteriore a forma di triangolo. Dettaglio che era già stato mostrato lo scorso mese in alcune cover. Inoltre, un ulteriore dettaglio emerso è l’ottica proprietaria XMAGE. Quest’ultimo è presente anche sulla serie P60 così come su tutti i dispositivi Mate più recenti.

La nuova serie Pura 70 sarà quindi incentrata su design e stile. Ovviamente, non mancheranno prestazioni elevate. Secondo la dichiarazione di Digital Chat Station i modelli della nuova serie Huawei saranno almeno quattro: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ e Pura 70 Ultra. Nello specifico, quest’ultimo arriverà in sostituzione dell’Art Edition.

Inoltre, è ipotizzabile che sotto la scocca di questi dispositivi sarà presente un processore Kirin 9010 realizzato da SMIC con un processo a 5nm. Se questa opzione dovesse ancora non essere disponibile al momento del lancio, l’alternativa più plausibile sembrerebbe essere Kirin 9000s già utilizzato per gli smartphone della serie Mate 60. In ogni caso, è certo che verrà resa disponibile la tecnologia 5G.