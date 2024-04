L’Anker Soundcore Boom 2 porta con sé molte delle caratteristiche che hanno reso il Motion Boom un successo, come la costruzione impermeabile che garantisce la massima resistenza ad acqua e urti. Questo altoparlante presenta un suono potente con bassi corposi, cui si uniscono luci LED dai vivaci colori e un volume tale da riempire ogni spazio con la propria musica.

Nonostante la qualità costruttiva possa essere migliorata, il Boom 2 risulta una scelta eccellente per le feste in riva al mare o in piscina, capace di infondere gioia e ritmo ad ogni occasione.

Design e Caratteristiche

Il Soundcore Boom 2, disponibile in tre colori diversi, misura misura circa 18,5 x 29,7 x 10,2 cm e pesa 1,7 kg. Presenta due pannelli LED su ciascuna estremità, che fungono anche da radiatori passivi per i bassi. Una maniglia integrata sulla sommità ne semplifica il trasporto.

La scocca principale in plastica appare leggermente deludente al tatto, tuttavia la sua certificazione di resistenza all’acqua e la facilità di movimentazione compensano tale aspetto. L’impermeabilità di livello IPX7 permette l’immersione fino a un metro di profondità per mezz’ora senza danni. Inoltre, la galleggiabilità lo rende adatto all’uso in piscina senza il rischio che affondi o si rovini.

Una griglia metallica forata protegge il sistema audio a due vie e mezzo. Due altoparlanti da 15 watt ciascuno e uno centrale da cinquanta erogano complessivamente 80 watt di potenza. Sebbene quest’ultimo non sia abbastanza grande da essere un vero subwoofer, si tratta comunque di una configurazione notevole per un dispositivo portatile. Da notare che disattivando la modalità “Bass Up” la potenza scende a 60 watt. In entrambi i casi le estremità vibrano intensamente per riprodurre basse frequenze profonde grazie a una gamma da 45 Hertz a 20000 Hertz.

In termini di connettività, il Bluetooth 5.3 con SBC standard e aptX supportano una gamma eccezionalmente ampia di dispositivi abbinabili. I pulsanti fisici offrono un controllo intuitivo, tra cui l’alimentazione, Bluetooth, volume su e giù, accoppiamento stereo TWS e chiamate/tracce. Un tocco prolungato richiama l’assistente, mentre due tocchi saltano avanti e tre indietro. Sebbene alcuni preferirebbero un pulsante separato per le luci, i comandi risultano reattivi.

Sul retro, un coperchio snap-on protegge una porta USB-C per la ricarica e una USB-A per alimentare altri dispositivi. I piedini antiscivolo assicurano stabilità su qualsiasi superficie, mentre le grafiche rievocano avventure all’aria aperta.

Anker stima un’autonomia di 24 ore a volume medio-basso disabilitando i bassi potenziati e le spie. Attivando tutte le funzioni, l’autonomia si riduce sensibilmente. Il processo di ricarica da 0% al 100% richiede approssimativamente cinque ore e mezza.

In sintesi, la resistenza all’acqua, la galleggiabilità e l’eccellente autonomia del Soundcore Boom 2 ne fanno la scelta ideale per l’uso in piscina o outdoor. Nonostante alcuni margini di miglioramento estetico, prestazioni e trasportabilità rendono questo altoparlante una valida opzione per chi desidera funzionalità e potenza senza rinunce.

Un’altra caratteristica vincente del Soundcore Boom 2 è la sua capacità di collegarsi ad altri speaker Soundcore attraverso la funzione PartyCast. Questa funzione permette di connettere fino a 100 altoparlanti compatibili, creando un sistema audio di vaste proporzioni perfetto per feste o eventi all’aperto.

Per quanto riguarda la qualità audio, il Soundcore Boom 2 offre un suono corposo e coinvolgente, con bassi profondi e ben definiti grazie al woofer centrale e ai radiatori passivi. I tweeter assicurano una buona chiarezza delle alte frequenze, mentre la modalità Bass Up enfatizza ulteriormente i bassi per un’esperienza di ascolto più immersiva. Anche se gli audiofili più esigenti potrebbero notare una certa mancanza di dettaglio e precisione rispetto agli altoparlanti di fascia alta, il Boom 2 si difende egregiamente nella sua categoria di prezzo.

Nonostante una costruzione leggera e compatta, questo altoparlante Bluetooth è in grado di garantire un suono potente e corposo, merito di un driver largo e di un radiatore passivo che amplificano le basse frequenze. Grazie alla certificazione IPX7 risulta completamente impermeabile all’acqua e resistente alla polvere, potendo essere tranquillamente portato con sé ovunque, anche in riva al mare o in piscina.

La lunga autonomia della batteria e le funzioni aggiuntive come PartyBoost per duplicare lo stesso brano su più dispositivi JBL rendono questo modello versatile e adatto ad accompagnare l’utente in molteplici contesti di ascolto.

Applicazione

L’app Soundcore è disponibile per Android e iOS. Nella pagina principale, in alto, mostra l’indicatore della batteria residua dello speaker, insieme a un cursore del volume e un pulsante di riproduzione più in basso. Da questa pagina principale è anche possibile attivare o disattivare la funzione Bass Up.

Scorrendo verso il basso, si raggiunge la sezione Equalizzatore, che consente di selezionare tra diversi preset, come Bilanciato, Soundcore Signature (l’impostazione predefinita), Treble Boost e Voce. Qui è anche possibile creare una curva EQ personalizzata con 9 bande che vanno da 80Hz a 13kHz.

Toccando la sezione Luce in basso, è possibile personalizzare i LED. Infine, nel menu Impostazioni, è possibile attivare o disattivare i prompt dello speaker, modificare la luminosità dei pulsanti, regolare i parametri di spegnimento automatico e accedere al manuale d’uso. Qui è anche possibile eseguire gli aggiornamenti del firmware.

Test e prestazioni

Non sono riuscito a testare tutte le funzioni di illuminazione a causa della versione preliminare dell’app che avevo durante il periodo di prova, ma posso confermare che i LED si sincronizzano con il ritmo e che i radiatori passivi dei bassi creano un interessante effetto sfumato.

Per valutare la qualità audio, ho impostato l’altoparlante sulla modalità EQ Soundcore Signature predefinita e ho attivato la modalità Bass Boost. Disattivando quest’ultima si può risparmiare un po’ di batteria, come già detto, anche se lo speaker suona decisamente peggio con questa funzione disattivata. Nel complesso, la firma sonora è vivace, anche se pesantemente definita.

Su brani con un intenso contenuto di bassi profondi lo speaker offre una notevole sensazione di potenza per le sue dimensioni. I driver riescono a evitare la distorsione e a suonare pieni ai volumi massimi, mentre i radiatori laterali vibrano. Anker ha dichiarato che al suo interno c’è un subwoofer che va a migliorare il suono.

Il microfono per le chiamate offre un’eccellente decifrabilità. Non ho avuto problemi a comprendere ogni parola di una registrazione di prova sul mio iPhone.

Batteria

Ho avuto il piacere di mettere alla prova l’autonomia del Soundcore Boom 2 e devo ammettere che sono rimasto piacevolmente colpito. Secondo le indicazioni fornite, lo speaker offre fino a 20 ore di riproduzione continua, ma l’esperienza sul campo mi ha riservato ancora più soddisfazioni.

Nel corso delle mie prove su strada, ho portato il Boom 2 in molteplici contesti, dalle gite all’aria aperta ai momenti di relax in giardino. Ore e ore di musica senza dovermi preoccupare del livello di carica. A mia grande felicità, una singola ricarica completa mi ha consentito di utilizzare il dispositivo per giorni interi prima della ricarica. Un risultato notevole, data la compattezza del prodotto.

Certo, con un impiego più saltuario il Boom 2 può tranquillamente garantire un’autonomia di una settimana abbondante. Questo lo rende il compagno perfetto per chi desidera poter sempre contare su un alleato portatile, senza doversi costantemente angosciare sullo stato della batteria.

L’unico aspetto da ponderare riguarda i tempi di ricarica, stimati attorno alle cinque ore. Pertanto, il consiglio è quello di sfruttare i momenti di sosta, magari nelle ore notturne, per ricaricare completamente lo speaker, in modo da averlo sempre pronto all’azione quando serve.

Conclusioni

Se stai cercando uno speaker Bluetooth portatile di medie dimensioni, compatto ma in grado di far suonare la musica in modo eccellente, il Soundcore Boom 2 ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno speaker stereo da festa con un ottimo bass, il tutto a meno di 129,9 euro su Amazon (99,99 € con il codice sconto SPKBOOM2). Inoltre, le impostazioni dell’equalizzatore di Soundcore sono un valore aggiunto per qualsiasi esperienza di ascolto e le sue capacità di impermeabilità lo rendono un’opzione eccellente per gli appassionati di musica all’aperto.