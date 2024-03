Il nuovissimo Honor Magic6 Pro si configura come un flagship di assoluto livello grazie ad alcune soluzioni tecniche molto interessanti. In particolare, il produttore si è concentrato sul comparto fotografico per permettere agli utenti di avere tra le mani una vera e propria macchina fotografica piuttosto che uno smartphone.

Questo impegno da parte di Honor è stato ricompensato. Infatti, il team di DXOMARK ha analizzato a fondo le foto scattate con il Magic6 Pro e ha sancito un risultato storico. Il device ha conquistato la prima posizione nella classifica dei migliori cameraphone.

Il device top di gamma del produttore cinese ha totalizzato un punteggio globale di 158 punti, posizionandosi 1 punto al di sopra dei precedenti leader della classifica: Huawei Mate60 Pro+ e Oppo Find X7 Ultra.

Stando a quanto emerso dai test svolti da DXOMARK, emerge chiaramente che il punto di forza dello smartphone è la resa delle fotografie. Questo risultato è possibile grazie ad una perfetta sinergia tra l’hardware e il software di acquisizione che riesce a tirare fuori il meglio da ogni foto e video.

Il team di DXOMARK ha svelato il nuovo cameraphone di riferimento, Honor Magic6 Pro ottiene il miglior punteggio assoluto nella speciale classifica

In particolare, gli esperti di DXOMARK hanno evidenziato come i colori siano sempre vividi e naturali sia per le foto che per i video. L’autofocus è sempre veloce e preciso e permette di avere sempre il soggetto con la giusta inquadratura.

Inoltre, anche utilizzando lo zoom, non c’è perdita di dettaglio, rendendo le foto sempre ricche. La modalità ritratto è convincente e permette di avere il soggetto perfettamente scontornato quando si sceglie la modalità bokeh e con un incarnato convincente.

Nonostante l’eccezionale comparto fotografico, Honor Magic6 Pro non è esente da problematiche. Alcune volte, quando si scattano foto o si registrano video, ci sono dei dettagli che appaiono irrealistici. Quando si riprendono dei video in movimento, potrebbero esserci vistosi errori nel rendering dei vari frame. Infine, potrebbero apparire degli effetti motion blur quando si scattano foto con una luce ambientale molto bassa.

Tutto sommato, sembrano errori che si possono correggere tramite software, quindi non resta che attendere ulteriori update per il device.