Finalmente Adobe ha annunciato la disponibilità generale di Acrobat AI Assistant. Si tratta della nuova soluzione basata sull’intelligenza artificiale. Questa consente agli utenti di ottimizzare il proprio tempo semplificando il lavoro con i PDF. Con un abbonamento aggiuntivo, gli utenti Acrobat e Adobe Reader ottengono la possibilità di accedere a diverse funzionalità AI Assistant.

Tutte le funzioni di Acrobat sono disponibili per gli utenti che accedono alla modalità gratuita di Reader o Acrobat a pagamento per i piani individuali, a patto che prima ci sia una sottoscrizione al nuovo abbonamento aggiuntivo inserito per l’assistente AI.

Le interessanti funzionalità di Acrobat AI Assistant di Adobe

La prima funzionalità offerta dal sistema troviamo la possibilità di effettuare dei riassunti automatici. Acrobat AI Assistant genera riassunti accurati e coincisi partendo da documenti PDF. In questo modo gli utenti vengono facilitati nel loro lavoro poiché otterranno dei riepiloghi dei punti chiave del testo senza doverlo leggere per la sua interezza.

La seconda opzione permette di inserire citazioni e riferimenti bibliografici automaticamente. Questo processo avviene sulla base delle conversazioni di stile che vengono prescelte. Inoltre, è possibile trovare informazioni in modo molto più rapido, all’interno del PDF, usando frasi o parole chiave grazie ad una struttura definita ed organizzata. Acrobat AI Assistant, inoltre, formatta automaticamente i testi forniti. La formattazione avviene sulla base di stili predefiniti così da fornire una presentazione quanto più professionale.

La tecnologia AI Assistant si costituisce sulla base degli stessi modelli AI che alimentano Acrobat Liquid Mode. Questa funzione offre per i PDF esperienze di lettura responsive anche sui dispositivi mobili.

L’Assistente Acrobat AI è accessibile agli utenti con l’uso di estensioni web sia per Google Chrome che Microsoft Edge. In questo modo è possibile accedere alle funzionalità del nuovo strumento AI direttamente dal proprio browser e senza la necessità di aprire Acrobat o Adobe Reader. Inoltre, per i dispositivi mobile è disponibile anche una versione beta dell’assistente AI. Con questa opzione è possibile accedere alla funzione ed interagire con i PDF attraverso l’uso dei comandi vocali.