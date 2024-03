Un recente video, rilasciato da Adobe Research, ha portato alla luce notevoli progressi nel settore del doppiaggio e della sincronizzazione automatica del labiale in tempo reale. Alla base di questo sistema troviamo l’intelligenza artificiale, che analizza sia il video originale che la traccia parlata dell’attore per il doppiaggio. Questa tecnologia potrebbe condurre ad una vera rivoluzione nell’industria del doppiaggio, rendendo il processo più veloce, efficiente e accessibile. Inoltre, potrebbe permettere la creazione di contenuti multimediali multilingue utilizzando un’unica ripresa di base.

Con Adobe arriva il doppiaggio AI

Anche se, per il momento, la tecnologia di Adobe è ancora in fase di sviluppo, questa sta già dimostrando di avere un grandissimo potenziale. Nel video di presentazione, vengono mostrati vari esempi di come questa tecnologia potrebbe essere impiegata in svariati campi. Ad esempio, potrebbe semplificare la produzione di contenuti in diverse lingue, per un pubblico internazionale e molto più ampio, riducendo notevolmente i costi e i tempi di produzione.

Inoltre, questa innovazione potrebbe avere un impatto positivo sul lavoro degli attori doppiatori, offrendo loro nuove opportunità creative e professionali. I risultati ottenuti sono davvero impressionanti, e anche se, per il momento, non è ancora chiaro quando questa tecnologia sarà resa disponibile per la commercializzazione, è certo che le sue potenzialità sono praticamente infinite e che avrà un impatto significativo sull’intera industria dell’intrattenimento. Nonostante ciò, è importante non trascurare tutte le implicazioni etiche e culturali di questa tecnologia, specialmente quando si tratta di doppiare opere artistiche e culturalmente rilevanti.

La tecnologia di Adobe Research rappresenta uno dei tanti esempi di come l’intelligenza artificiale stia trasformando il modo in cui creiamo e consumiamo contenuti multimediali. Questo sistema di doppiaggio si inserisce in un panorama molto più ampio, in cui strumenti come Adobe Express e TikTok Creative Assistant stanno lavorando insieme per cambiare radicalmente il modo in cui i creatori di contenuti lavorano ed interagiscono con il proprio pubblico di riferimento. Sebbene al momento la collaborazione tra Adobe e TikTok sia disponibile solo in lingua inglese, questa potrebbe dare inizio ad un futuro in cui la tecnologia renderà la creazione e la fruizione di contenuti multilingue sempre più semplice ed accessibile.