Apple iPhone 15 Pro Max è il top di gamma a tutto tondo dell’azienda di Cupertino, uno smartphone capace di raccogliere con successo l’eredità del modello precedente, mettendosi a piena disposizione di un pubblico che con gli anni diventa sempre più esigente e ricco di richieste. La versione in promozione prevede 256GB di memoria interna, che ricordiamo non essere espandibile, nella colorazione Titanio Naturale.

Non cambiano più che altro le specifiche tecniche, essendo uno smartphone forgiato nel titanio, ovvero presenta un design robusto e leggero, realizzato con titanio aerospaziale, vetro posteriore completamente opaco, ed anche una protezione anteriore in Ceramic Shield, per resistere perfettamente ad urti e graffi di vario genere. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, un bellissimo Super Retina XDR, con ProMotion, e sopratutto refresh rate fino a 120Hz, per una maggiore fluidità.

Apple iPhone 15 Pro Max: un prezzaccio attivo solo oggi

L’occasione per spendere pochissimo con Apple iPhone 15 Pro Max è davvero molto ghiotta, dovete sapere infatti che il prodotto in questione, considerando sempre e soltanto la variante con 256GB di memoria interna, avrebbe un listino di 1489 euro. L’offerta di questi giorni lo vede ridursi di molto, infatti la spesa finale che l’utente si ritrova a poter sostenere è decisamente inferiore alle aspettative, prevede uno sconto del 14%, che corrisponde a circa 210 euro in meno del listino, arrivando così a pagare il tutto solamente 1279 euro. La promozione è disponibile qui.

Il sistema di fotocamere, integrate nella parte posteriore del device, rappresenta il fiore all’occhiello del modello in questione, proprio perché ad oggi non esiste uno smartphone Apple più interessante ed intrigante, sotto tale punto di vista. Il sensore principale da 48 megapixel, affiancato da teleobiettivo 5X, è il set più completo e di qualità tra quelli visti negli ultimi anni.