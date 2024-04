Le cialde Caffè Borbone sono indubbiamente tra le più richieste e desiderate dal pubblico, soprattutto per la loro grande capacità di adattamento, in altre parole possono essere tranquillamente utilizzate con la maggior parte delle macchie da caffè, innalzando di non poco il livello qualitativo della resa finale.

Il prodotto che oggi potete trovare in promozione su Amazon è composto da una box da 150 cialde, in particolare parliamo di cialde compostabili, ovvero smaltibili direttamente tra i rifiuti organici, di miscela rossa. Il tutto viene venduto all’interno di una comoda scatola di cartone, la quale può essere aperta solo in parte, per accedere direttamente alle cialde, senza doverne cambiare l’alloggiamento vero e proprio.

Cialde caffè Borbone: un prezzo ridottissimo su Amazon

State cercando delle cialde da caffè a basso prezzo? allora questo è il momento giusto, infatti oggi potete pensare di acquistare la soluzione di Caffè Borbone, pagandole veramente molto poco. Il loro costo finale, considerando appunto che la confezione è da 150 cialde in un’unica soluzione, è di 24 euro, più nel dettaglio la singola cialda vi andrà a costare 16 centesimi, un prezzo davvero irrisorio per poter godere di un buon caffè direttamente a casa vostra. L’ordine lo potete effettuare qui.

Arrivati a questo punto, molti di voi si potrebbero domandare quali siano a tutti gli effetti le differenze esistenti tra le varie miscele di Caffè Borbone. Ciò che cambia è principalmente l’intensità, infatti la miscela rossa di cui sopra è la più intensa, alla pari della miscela Nera. Il carattere è deciso e persistente, realizzata con il 100% di robusta selezionata, offre una sensazione decisamente piacevole al palato, avvolgendolo con aromi e gusto superiore al normale. La scadenza è di 12 mesi dalla produzione, quindi sufficientemente lunga per riuscire a goderne appieno.