La tecnologia, e nello specifico il settore riservato ai dispositivi mobili, si sta interessando sempre di più al mondo della salute e dell’attività fisica. I dispositivi indossabili e gli smartphone di ultima generazione vengono sviluppati in modo da fornire ai loro utenti un quadro approfondito sulle loro condizioni fisiche così come delle loro sessioni di allenamento. Molto spesso, tutto questo viene offerto grazie all’uso di applicazioni dedicate. A tal proposito, l’azienda di Mountain View si sta impegnando per la sua app Google Fitbix UX. Un’applicazione che sia ben organizzata, con un’interfaccia curata, è di fondamentale importanza.

Le novità relative all’app Google Fitbix UX

Google ha rilasciato un intervento del team dell’app Fitbit UX. Nella conversazione ci si sofferma sugli obiettivi che si sono posti gli sviluppatori per ideare l’interfaccia dell’app. Il team di Google Fitbit ha messo in evidenza quanto sia stato accattivante sia la sfida di occuparsi del miglioramento della salute delle persone attraverso la promozione di uno stile di vita sano.

Una delle principali curiosità emerse riguarda le prospettive usate per l’interfaccia dell’app di Google, che cambiano in base al tipo di informazione che l’utente visualizza. Inoltre, grande importanza è stata attribuita alla privacy. Il team che ha lavorato alla creazione di Google Fitbit ha agito al fine di generare fiducia negli utenti garantendo affidabilità nella raccolta dati offerta da Google per questo specifico campo.

Inoltre, un ulteriore aspetto preso in esame dal team di Google Fitbit UX riguarda la semplificazione delle informazioni fornite. Secondo quanto dichiarato, non bastava solo basarsi su numeri e grafici che risultano essere troppo statici. Inoltre, questi finirebbero per essere rilevanti solo per gli utenti più esperti mentre la maggior parte delle persone verrebbe tagliata fuori. L’obiettivo degli sviluppatori dell’app di Google, invece, è quello di coinvolgere un numero sempre più elevato di utenti. Rendendo le informazioni comprensibili e soprattutto utilizzabili da tutti loro.