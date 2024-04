Mercedes–AMG sta lavorando per sviluppare un nuovo SUV ad alte prestazioni. Il nuovo modello sarà sostenuto dalla piattaforma elettrica Mercedes con l’obiettivo di sfidare direttamente i suoi concorrenti di lusso. La data di rilascio per il nuovo SUV è prevista per il 2026. Per il momento non si hanno ancora molte informazioni a riguardo, ma vediamo quali sono i dettagli rilasciati dall’azienda.

In arrivo il nuovo SUV di Mercedes

Tra le informazioni note fino ad ora troviamo alcuni dettagli sulla dimensione del nuovo SUV Mercedes. La lunghezza prevista sarà simile a quella del concept Vision AMG, quindi circa 5,10 metri. Inoltre, potrebbe avere un passo di oltre 3 metri così da garantire versatilità e spaziosità interna. Inoltre, un dettaglio fondamentale per il nuovo SUV riguarderà la sua architettura elettrica da 800 V, i motori elettrici a flusso assiale brevettati, insieme ad una visione personalizzata del sistema operativo di Merces-Benz MB.OS noto come AMG.OS.

Il SUV Mercedes sarà il secondo modello con AMG.EA, la piattaforma ideata per ospitare i motori elettrici avanzati di Yasa. Si tratta di una società del Regno Unito comprata nel 2021 da Mercedes. Suddetti motori mettono a disposizione degli utenti una potenza ed una densità di coppia decisamente superiori rispetto agli elettrici convenzionali.

Saranno, inoltre, disponibili diverse opzioni per le configurazioni di trazione del nuovo SUV AMG. Tra queste troviamo la trazione posteriore a singolo motore a configurazioni a doppio, triplo e quadruplo motore con trazione integrale avanzata oltre che un sistema di torque vectoring. Considerando quanto detto si può ipotizzare che il nuovo SUV Mercedes potrebbe superare i 1.000 CV di potenza complessiva.

Per quanto riguarda gli interni del veicolo presenta un design che incorporerà un display AMG personalizzato. Inoltre, è prevista la presenza di una grafica unica. Il SUV verrà prodotto nello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen (Germania), insieme alla prossima GT Coupé a 4 porte.