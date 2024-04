Apple iPhone 15 è lo smartphone che gli utenti devono necessariamente acquistare nel momento in cui sono fossero interessati ad un top di gamma, che possa allo stesso tempo richiede il pagamento di un contributo finale non eccessivo, almeno in confronto agli altri modelli che l’azienda commercializza.

iPhone 15 rappresenta davvero la più rapida soluzione, sopratutto nella sua variante da 128GB, per mezzo della quale avere comunque accesso da un design innovativo, con protezione anteriore in ceramic shield, per la resistenza ad urti, graffi, schizzi d’acqua e polvere, affiancato da un display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione comunque sufficientemente elevata, allineata con la fascia di prezzo di posizionamento.

Se premete qui vi collegherete al nostro canale Telegram ufficiale, con i codici sconto Amazon gratis, e tutte le offerte speciali in esclusiva sul vostro smartphone.

Apple iPhone 15: un risparmio fuori di testa su Amazon

Apple iPhone 15 non è più uno smartphone per ricchi, rappresenta a tutti gli effetti la soluzione su cui gli utenti possono fare affidamento, ed essere ugualmente sicuri di non spendere cifre eccessive, ancora meglio con la promozione corrente. Il suo valore di listino, è bene ricordarlo, sarebbe di 979 euro, ma proprio in questi giorni Amazon ha deciso di abbassarlo di 200 euro circa, fino ad arrivare al valore finale di soli 779 euro (sempre no brand e con garanzia di 24 mesi). Lo potete acquistare direttamente al seguente link.

Sotto il cofano trova posto il nuovo chip A16 Bionic, che riesce a supportare comunque un comparto fotografico di tutto rispetto, con un sensore principale da 48 megapixel, seguito poi a ruota da un teleobiettivo 2X, per riuscire a scattare ottime fotografie anche da lontano, oppure una grandangolare pensata più che altro per ampliare al massimo l’angolo di visione. Il connettore, come richiesto dall’Unione Europea, è oggi l’USB-C, per avere così a disposizione sempre una presa universale.