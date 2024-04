La serie RTX 50 sarà la prossima flagship della casa per Nvidia e porterà con se innovazioni di primissimo livello, si parla di un aumento di prestazioni incredibile grazie alla nuova infrastruttura Blackwell che dovrebbe addirittura raddoppiare le prestazioni nette delle schede rispetto alle corrispettive della serie 40.

Negli ultimi tempi però si era parlato di alcuni possibili ritardi nella loro messa in cantiere tali da far slittare il loro esordio addirittura all’anno successivo, violando una routine ormai decennale di un rilascio biennale della nuova serie.

Dopo i numerosi rumors in merito al ritardo delle schede, un report di UDN parla di un’imminente lancio delle schede consumer subito successivo al lancio delle schede GB200, basate sulla medesima architettura, dunque c’è ancora speranza di vedere le schede da gaming quest’anno.

Nuove GPU in arrivo ?

Stando così le cose dunque il prossimo debutto di casa Nvidia dovrebbe essere proprio quello legato alle RTX 50 e vedrebbe l’azienda concentrare i propri sforzi sulle due top di gamma della famiglia, la 5080 e la 5090, le due schede se dovessero seguire la classica scaletta di Nvidia arriverebbero nel quarto trimestre dell’anno.

I chip grafici a bordo dovrebbero essere il GB202 e il GB203, affiancati dalle nuove memorie GDDR7, gli unici veri dubbi sono in merito al possibile nodo utilizzato per i chip, non si sa se Nvidia resterà sui 5nm o si affiderà ai 3nm, tenendo in considerazione anche l’introduzione di ulteriore tecnologia di intelligenza artificiale nelle schede.

Non rimane che attendere l’arrivo di ulteriori indiscrezioni o qualche comunicato ufficiale sull’annuncio delle schede, di tempo da attendere sicuramente ne abbiamo molto dal momento che mancano molti mesi alla fine di questo anno, non rimane che stare a vedere se Nvidia ci sorprenderà o se i ritardi saranno invece confermati e afflittivi, andando a rompere una tradizione lunga generazioni intere.