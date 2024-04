Di recente, Very Mobile ha lanciato sul mercato la sua nuova offerta denominata Weekend, destinata a conquistare gli utenti desiderosi di una connessione veloce e conveniente. Rivolta principalmente a coloro che stanno valutando la portabilità del numero da altri operatori come iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb, la promo si distingue per la sua generosità in termini di dati e il prezzo altamente competitivo.

Proprio come un’esplosione di vantaggi, questa promozione include la possibilità di navigare su Internet senza limiti, grazie a una quantità di dati che corrispondono a 200 gb al mese, tutto questo al modico prezzo di 5,99 euro. Una proposta allettante, soprattutto se si pensa di effettuare il pagamento mediante ricarica automatica. Mentre chi preferisce pagare con credito telefonico può comunque usufruire di ben 150 giga, senza alcun costo aggiuntivo.

Very Mobile, le sorprese non finiscono qui

Very ha pensato davvero a tutto per garantire un’esperienza senza intoppi ai suoi clienti. L’offerta Weekend prevede non solo minuti illimitati e SMS senza limiti, ma anche una veloce connessione in 4G, che permette di connettersi e comunicare in tutta comodità ovunque ci si trovi. In più, la SIM e la spedizione sono completamente gratuite, così come l’attivazione del servizio, che può essere effettuato anche tramite SPID, semplificando ulteriormente la procedura per i nuovi iscritti. Questa nuova proposta si inserisce perfettamente nel quadro delle offerte VeryMobile, confermando l’impegno dell’operatore nel fornire soluzioni convenienti e competitive nel settore delle telecomunicazioni.

Non c’è da meravigliarsi se sempre più persone si stanno orientando verso questo gestore , attratte non solo per le tariffe convenienti, ma anche e soprattutto per la qualità del servizio offerto. In ogni caso se volete avere la possibilità di valutare più soluzione, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore e selezionare la promo che risulta essere più idonea alle vostre esigenze e preferenze.