Con alcuni recenti interventi Google sta riprogettando la ricerca sul suo Play Store. Dopo alcune settimane, c’è già chi sta iniziando a notare alcuni cambiamenti. Una di queste, ad esempio, è l’allargamento a cinque delle icone che si trovano in basso. Questo cambiamento è stato possibile grazie all’introduzione del tab di Ricerca tra App e Offerte.

E non è tutto. Sembra che sia stato accelerato il ritmo del rollout e alcuni utenti, all’interno del Google Play Store hanno notato anche il tasto virtuale Ricerca. Una volta pigiato sarà possibile vedere una sorta di pop up che invita gli utenti a familiarizzare con il tab Ricerca per scoprire applicazioni e giochi grazie anche all’introduzione di nuovi suggerimenti personalizzabili.

I cambiamenti in arrivo per le ricerche nel Google Play Store

Una volta aperta la scheda, cliccando una seconda volta l’icona della lente di ingrandimento si viene indirizzati alla casella per inserire il testo. In questo modo è molto più facile e veloce digitare le chiavi di ricerca.

Nella parte superiore dello schermo, nella sezione dedicata a Giochi, App e Offerte appare il classico logo del Google Play Store mentre sulla sinistra è disponibile il contatore punti, insieme all’icona per le notifiche e la foto profilo del proprio account.

La sezione Ricerca è dunque suddivisa in quattro aree: Scopri, Potrebbero piacerti, Esplora giochi ed infine Esplora app.

Nelle ultime tre sezioni, sono disponibili per tutti gli utenti, alcune chiavi di ricerca o anche delle categorie. Quindi non saranno direttamente presentare delle app o dei giochi scelti da Google con i suoi algoritmi analizzando gli interessi degli utenti.

Inoltre, sembra essere arrivata, proprio in questi giorni, un’ulteriore novità. Una volta partita la ricerca, la barra posizionata nella parte inferiore dello schermo rimane lì. Probabilmente questa funzione è stata introdotta per facilitare ulteriormente le ricerche anche quando si passa da una pagina all’altra del Google Play Store.