La friggitrice ad aria non è più un piccolo elettrodomestico pensato solamente per le persone più benestanti, ma risulta essere una soluzione aperta sostanzialmente a tutti gli utenti che vogliono poter cucinare prodotti di qualità, con il minimo utilizzo di olio o grassi di vario genere.

La soluzione attualmente in promozione è legata al brand Cecotec, azienda spagnola esperta produttrice di dispositivi elettronici, tra cui piccoli e grandi elettrodomestici. Il modello in particolare è la Cecofry Pixel 2500, una soluzione con capacità di 2,5 litri, che raggiunge comunque una potenza massima di 1000W. Dal design ergonomico e sicuramente alla moda, è quasi interamente realizzata in plastica, con finitura lucida su tutta la superficie, che purtroppo tende a sporcarsi facilmente, attirando impronte e polvere. Il sistema di controllo si concentra nella parte anteriore, dove trova posto una ghiera in rilievo, da ruotare più che altro per riuscire a selezionare le varie funzioni a disposizione del consumatore finale.

Andate subito sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, così avrete i codici sconto Amazon gratis e tutti i prezzi più bassi disponibili oggi in esclusiva. Entrate qui per risparmiare.

Friggitrice ad aria a basso costo: che occasione su Amazon

Il prezzo di acquisto di un prodotto di questo tipo è decisamente favorevole per il pubblico, infatti il suo valore mediano, disponibile proprio su Amazon nell’ultimo periodo, è di 41,99 euro. Per cercare di avvicinare il maggior numero di utenti possibili all’acquisto, Amazon ha deciso di abbassare ulteriormente la spesa, arrivando ad una riduzione effettiva del 36%, con un investimento finale di soli 26,90 euro. L’acquisto può essere completato qui.

Il timer è regolabile direttamente tra 0 e 30 minuti, è presente la protezione contro il surriscaldamento, oltre ad un timer luminoso di funzionamento. La base antiscivolo, invece, permette tranquillamente di posizionare il prodotto ovunque sul piano di lavoro, evitando che possa cadere a terra.