Oltre alle normali funzioni della barra di ricerca di Google ci sono molte altre funzionalità oltre che alla semplice ricerca. Ci sono soprattutto 5 utilizzi nascosti di questa barra che sicuramente non conoscerai.

Se sei una persona che oltre alle cose evidenti va a ricercare anche lo cose più nascoste, allora Google sfamerà sicuramente la tua voglia di scoprire nuove cose.

Google, quali sono le 5 funzionalità?

Se ci troviamo al casinò e vogliamo tentare la nostra sorte con un lancio dei dati la barra di ricerca di Google fa al caso nostro. Infatti per attivare questa funzione basterà scrivere la frase “lancia dati o moneta”. In seguito il browser automaticamente si intraprenderà nel lanciare la moneta o il dato, fornendovi in seguito il risultato. Nel caso del dado si può scegliere quale tipo di dado tirare.

Se invece avete quella fiamma ancora ardente per i vecchi cabinati con i vecchi giochi retro, Google ha pensato anche a questo. Per celebrare il 40° anno del videogioco Pac-Man, la grande azienda statunitense ha deciso di aggiungerlo alla barra di ricerca. Infatti se andremo a digitare “pac-man” al suo interno si aprirà un portale di gioco dove potrete mostrare e riallenare le vostre vecchie skill di gioco.

La musica vi piace e vi serve un metronomo?. Nella barra di ricerca basta digitare “metronomo” per far comparire un metronomo digitale, il quale può essere impostato per i suoi battiti al minuto. Regalandovi una fantastica sessione di musica.

Con Google dalla musica ai colori è una frase diversa. Se cerchiamo sulla barra di ricerca “selettore di colori” ci comparirà un UI in grado di fornirci il codice esadecimale, in RGB, CMYK, HSV, HSL.

Se invece non vi bastano tutte le emoji che avete sul vostro smartphone, basta digitare “Emoji Kitchen”, nel grosso motore di ricerca per sbizzarrirvi nella creazione di nuovi emoji da mandare ai vostri amici. Grazie tutto alla combinazione di emoji fornita dall’AI.