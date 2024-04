A discapito di coloro che non condividono l’idea che il futuro sia segnato dalla diffusione di auto elettriche, la BMW ha dimostrato una grande crescita delle vendite in questo settore. Il primo trimestre di quest’anno ha portato grandi sorprese per la famosa azienda automobilistica tedesca, segnando un vero e proprio momento storico. Non soltanto ha registrato una crescita notevole delle vendite a livello globale in generale, ma dalle analisi pare che l’interesse dei compratori nei veicoli elettrici abbia superato ogni aspettativa.

Tramite un comunicato stampa, la BMW ha mostrato con molto orgoglio di aver chiuso il trimestre vendendo un totale di 594.671 auto in tutto il globo, registrando un aumento del +1,1% in confronto allo stesso periodo del 2023. Tale crescita è stata possibile soprattutto grazie ai numeri dati dai mercati europei, dove la società ha consegnato 227.784 veicoli BMW e Mini, con un incremento esponenziale del +5,5%.

Le auto elettriche BMW conquistano il mercato

Quello che ha catturato l’attenzione delle società competitor e degli appassionati è stata l’elevato acquisto dei modelli elettrici. La BMW ha investito molte risorse in questo campo e, per sua fortuna, lo sforzo profuso ha avuto i risultati sperati se non di più, superando qualsiasi previsione. Soltanto tra i mesi di gennaio e marzo l’azienda ha venduto in tutto il mondo ben 78.691 veicoli elettrici, registrando un aumento del +40,6% rispetto all’anno precedente. Dalle analisi dei report aventi tutti i numeri inerenti gli acquisti BMW, c’è stata addirittura l’immatricolazione di una i3, un modello che non è più prodotto da 3 anni.

Ciò dimostra quanto sia forte la reputazione dell’azienda e come la domanda per i modelli ormai storici continui, anche per quanto riguarda l’elettrico. I grandi risultati confermano l’impegno ineguagliabile della BMW in tutto il settore automobilistico con un occhio per la modernizzazione elettrica, per la sostenibilità e per l’innovazione tecnologica. Grazie anche ai progetti futuri ambiziosi e l’arrivo imminente di nuovi modelli, la BMW, molto probabilmente, riuscirà a mantenere il suo primato e ad essere sempre in prima linea nella rivoluzione sostenibile automobilistica.