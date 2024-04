La nuova BMW M5 Touring potrebbe davvero costare meno rispetto alla sua versione precedente, si tratta di un’attesa durata davvero tanto, sono infatti passati 14 anni dall’ultima versione della Serie 5 Touring, altresì detta E61, il suo successore, definito G99, arriverà per la fine dell’anno e costerà meno di 150mila euro.

La prima versione della vettura venne lanciata in Germania nel lontano 2007 dotata di un motore aspirato V10 da 5,0 litri, il costo unitario era pari a 94.100 euro, valore che se adeguato all’inflazione e al mercato attuale in proporzione è davvero molto più alto e al giorno d’oggi dunque la vettura costerebbe di più.

Prezzo più basso

La vettura arriverà in due versioni con la M5 Sedan G90 leggermente più economica della station wagon, con la variante berlina che probabilmente arriverà prima rispetto a quella station wagon, auto la cui produzione verrà avviata a detta di BMW nel quarto trimestre di quest’anno, di conseguenza le consegne partiranno a cavallo tra il 2024 e il 2025.

La vettura riprende il design della Sedan e avrà delle linee affilate e una griglia anteriore più pronunciata, anche le dimensioni saranno maggiori rispetto al modello precedente, per quanto riguarda gli interni invece, saranno rifiniti con materiali vegani, l’infotainment sarà completamente digitale e sarà supportato da un display curvo con supporto ad Android auto e Apple CarPlay, il vano carico ha un volume di 1700 litri e la motorizzazione godrà di versioni elettriche fino a 593 cavalli e un’autonomia di 560 chilometri, insieme a varianti ibride e diesel.

Non rimane dunque che attendere la messa a listino del nuovo modello, voci di corridoio parlano di un prezzo inferiore a 150.000 euro che per la vettura sarebbe un record importante, ovviamente nei prossimi mesi arriveranno alcuni dettagli in più soprattutto in merito ai vari motori che saranno montati sulle diverse versioni della G99 con tutte le specifiche del caso.