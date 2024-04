Da qualche mese è disponibile sui dispositivi Windows 11 il generatore di immagini AI di Paint. La funzione è dunque presente da un po’, eppure sono molti gli utenti che non sono a conoscenza della sua esistenza. Vediamo quindi come sfruttarla al meglio per generare immagini AI.

Una pagina di supporto per Microsoft spiega che la funzione Cocreator di Paint permette di usare il modello AI di DALL–E che permette agli utenti di generare diverse immagini realistiche a partire da una descrizione testuale inserita dall’utente. Come dichiarato, Cocreator permette di liberare la creatività per poter creare delle illustrazioni personali con l’aiuto dell’AI. Come sfruttare questa funzione?

Paint permette di generare immagini AI

Per usare Cocreator bisogna aprire Paint e cliccare sull’apposita icona presente nella parte superiore del software. Una volta seguito questo primo passaggio, si aprirà un pannello sul lato destro dell’AI di Paint. In questo pannello gli utenti hanno la possibilità di inserire il proprio prompt che il sistema segue per generare le immagini richieste. In una recente dichiarazione Microsoft consiglia di essere più descrittivi possibile per permettere all’AI di Paint di raggiungere risultati che siano in linea con le aspettative degli utenti.

Una volta inserito il testo si otterrà il risultato sotto forma di immagine. A quel punto bisogna scegliere uno stile per l’immagine prima di premere sul pulsante “Crea”. A questo punto sarà l’AI a fare tutto il lavoro. Cocreator fornirà agli utenti tre diverse versioni dell’immagine richiesta. Dopo averle valutate e aver scelto una foto, sarà possibile aprirla su Paint per apportare le ultime modifiche.

Per poter utilizzare il sistema di Cocreator bisogna possedere un account Microsoft e una connessione ad Internet. Dettagli importanti per permettere alla feature di funzionare, visto che si basa sulle funzioni cloud di Microsoft. Cocreator non offre un sistema gratuito, ma al momento de primo accesso o al login con il proprio account Microsoft, si ottengono ben 50 crediti gratuiti da utilizzare per generare le immagini desiderate. Una volta effettuata questa prova, sarà possibile scegliere se si intende passare alla versione a pagamento di questa funzione.