Il mondo dei PC desktop si anima con l’entrata in scena del nuovo All-In-One Pro di Samsung. Un dispositivo che si propone di rivaleggiare con gli iconici iMac di Apple. Il produttore sudcoreano, già noto per la sua leadership nel settore della tecnologia, ha puntato forte su questo nuovo lancio. Presentando un prodotto che promette di combinare prestazioni elevate, design accattivante e una serie di funzionalità all’avanguardia.

Al centro dell’attenzione c’è lo schermo da 27 pollici, con una risoluzione 4K che promette una qualità visiva sorprendente e dettagli nitidi. Questo ampio display garantisce un’esperienza di visione immersiva. Perfetta per il multitasking, il gaming o la fruizione di contenuti multimediali. Ma non è solo una questione di dimensioni e risoluzione. Il nuovo AllInOnePro vanta anche una tecnologia avanzata per l’audio. Con altoparlanti 3D Dolby Atmos che assicurano un suono ricco e coinvolgente. Completando l’esperienza multimediale in modo sorprendente.

Samsung introduce un nuovo interessante competitor sul mercato

Il design è un’altra carta vincente di questo dispositivo targato Samsung. Il corpo interamente realizzato in metallo gli conferisce una certa eleganza e una solidità che si notano fin dal primo sguardo. Ma non è solo una questione di estetica. Il profilo sottile del device, con uno spessore di soli 6,5 mm, lo rende esteticamente gradevole. Ma rivela anche un vantaggio pratico, liberando spazio prezioso sul tavolo e permettendo una disposizione più ordinata degli accessori. In più, le opzioni di connettività avanzate, tra cui Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E, assicurano una connessione stabile e veloce. Per un’esperienza di utilizzo senza interruzioni.

L’ azienda però ha anche investito nella creazione di un ecosistema integrato, con il sistema operativo Windows 11 Home e una serie di app preinstallate. Tutte progettate per ottimizzare l’esperienza utente e facilitare l’integrazione con altri supporti Galaxy. Grazie a funzionalità come Buds Auto Switch, Multi Control, Quick Share e Second Screen, è possibile contare su una connettività senza soluzione di continuità tra il loro PC e altri dispositivi. Come smartphone e tablet. Con un prezzo di lancio di circa 1.350 euro, il nuovo All-In-OnePro sembra destinato a conquistare un posto di rilievo nel mondo dei PC desktop di fascia alta. Resta da vedere se riuscirà a convincere ad abbandonare la fedeltà verso gli iMac di Apple e a optare per questa nuova proposta. Ma una cosa è certa, la competizione nel settore dei computer non è mai stata così accesa e interessante.