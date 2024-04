Windows 11 LTSC: arriva la versione stabile, ma solo per alcuni utenti

Windows 11, il sistema operativo di casa Microsoft, è installato sui computer di milioni di utenti in tutto il mondo per diversi motivi. La società, però, ha un’altra novità da mostrare, un sistema migliorato in grado di rendere l’utilizzo dei dispositivi per alcuni utenti più performante. Parliamo della versione Windows 11 LTSC.

Windows 11 LTSC, dove LTSC è l’acronimo di Long Term Servicing Channel, è una versione ancora più stabile di Windows 11 standard. Che significa? Il nome scelto indica che si tratta di un sistema operativo avente al suo interno un supporto software affidabile e duraturo, progettato per ridurre al minimo la presenza di bug o instabilità.

Perché Windows 11 LTSC è diverso dalla versione base?

Le versioni LTSC di Windows sono solitamente adottate dalle aziende e dai professionisti che hanno bisogno di un sistema in grado di creare un ambiente di lavoro più sicuro per i dipendenti. Una delle principali differenze con la versione che conosciamo è che questa ha molti meno aggiornamenti software. Ciò significa che ci sono sì meno novità disponibili, ma anche da priorità alla stabilità e all’affidabilità. Le novità software possono infatti aumentare il rischio di pericolosità o presentare malfunzionamenti.

Le prime indiscrezioni sull’LTSC sono emerse sul web dai leak del settore e non direttamente dalla società, quindi non tutte le notizie potrebbero essere veritiere al 100%. Questa sarà la prima build destinata all’LTSC di Windows 11. Al di là del nome della build e del fatto che includerà l‘Enterprise Pack di Microsoft, non si sa nient’altro purtroppo. Si presume che la versione sarà rilasciata intorno settembre di quest’anno, allo stesso tempo del rilascio di Windows 11 24H2, l’innovativo aggiornamento del sistema che introdurrà funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Windows 11 LTSC potrà essere particolarmente utile, grazie alle sue specifiche, agli sviluppatori. La sua riduzione del rischio e la diminuzione delle interruzioni potrebbero cambiare il clima lavorativo trasformandolo in un luogo più adatto ai dipendenti, meno “stressante”.