Le indiscrezioni riguardanti il presunto device pieghevole realizzato da Apple si stanno moltiplicando negli ultimi tempi. L’azienda californiana è da tempo al lavoro su un dispositivo dotato di display foldable ma non si hanno dettagli sullo stato dei lavori.

Gli analisti ritengono che Apple potrebbe lanciare un iPhone Fold o un iPad Fold nel corso dei prossimi anni. Sebbene ci siano informazioni contrastanti che vedono l’azienda in difficolta, stanno arrivando anche nuovi report più incoraggianti.

Secondo quanto dichiarato da Economic Daily, Apple avrebbe intensificato gli sforzi nello sviluppo del proprio dispositivo pieghevole. Grazie a questo nuovo approccio, la realizzazione del device sarebbe molto vicina e l’azienda guarda con interesse al 2025 come anno di lancio.

Apple sta lavorando per accelerare lo sviluppo dell primo smartphone pieghevole della mela e presentarlo prima del previsto

Sebbene il mercato attuale sia dominato da Samsung e Huawei, i quali detengono l’80% del market share del settore device pieghevoli, Apple crede nel progetto. Infatti, gli analisti sostengono che l’azienda di Cupertino potrà realizzare un dispositivo in grado di dare una svolta al mercato, dando un valore aggiunto molto importante.

Ci aspettiamo una situazione simile a quella vista con il Vision Pro, il visore VR della mela. Grazie a questo dispositivo, il settore ha ricevuto una importante spinta grazie alla qualità del dispositivo per la Mixed Reality. Anche con iPhone Fold o iPad Fold possiamo sperare che il settore riceverà una maggiore attenzione con una spinta alla voglia di innovazione da parte dei vari brand.

Le fonti meglio informate indicano che Apple stia lavorando ad alcuni prototipi piuttosto promettenti. In particolare, il device sarà con form factor a conchiglia con display esterno per usarlo anche senza per forza aprirlo.