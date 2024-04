Performance di artisti dal vivo, esperienze interattive e un party imperdibile per celebrare il primo compleanno di Ring Intercom, il dispositivo che rende smart il citofono delle nostre case. Ring, società di Amazon, varcherà le porte del TOILETPAPER STUDIO, sede del collettivo creativo fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, in occasione della Milano Design Week. Presenterà #ShowRing, evento aperto a tutti dal 16 al 21 aprile.

Tra le tante iniziative, la Ring Intercom Gallery: un’esperienza immersiva dove sarà possibile scoprire tutte le funzionalità di Ring Intercom. Per l’occasione, i dispositivi Ring Intercom saranno personalizzati con la creatività di TOILETPAPER, diventando ancora più originali. Il party esclusivo si terrà giovedì 18 aprile dalle ore 20. Un evento da non perdere dove ogni ospite diventerà protagonista.

Ring Intercom: tutte le iniziative e installazioni in occasione della Design Week di Milano

Una delle stanze del TOILETPAPER STUDIO sarà interamente dedicata a Ring Intercom che, a tutti gli effetti, diventerà la tela su cui quattro artisti si esibiranno in originali performance dal vivo per trasformare i dispositivi esposti in iconici oggetti di design. Gli artisti coinvolti saranno: Antonio Colomboni, Mr.Bakeroner, OUTLINE Studio e Naranjalidad con otto imperdibili pezzi che resteranno poi esposti per il resto della settimana della Design Week in via Balzaretti 4. Oltre a ricevere gli originali adesivi in Edizione Limitata ideati da TOILETPAPER per personalizzare il proprio Ring Intercom, chi ha scaricato l’app avrà la possibilità di accedere a una stanza segreta e scoprire le installazioni “riflettenti” di Giampiero Romanò e Andrea Ghisalberti.

Il più venduto tra i dispositivi Ring, Intercom di Amazon rende smart i citofoni tramite connessione Wi-Fi. Con questo dispositivo è possibile parlare comodamente con chiunque suoni al citofono e aprire il portone, anche quando non si è fisicamente in casa. I clienti, infatti, hanno il pieno controllo grazie all’app, attraverso la quale possono aprire il portone contactless per sé stessi e le persone fidate. Compatibile con la maggior parte dei citofoni audio e molti videocitofoni, è alimentato da una batteria ricaricabile e riutilizzabile. Non necessita, inoltre, di modifiche strutturale per poter essere installato.