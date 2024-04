A quanto pare Apple avrebbe stretto un accordo con Shutterstock per ottenere la licenza della sua enorme collezione di immagini e video, da poter utilizzare nell’addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale. È come se stessero prendendo un gigantesco scrigno di tesori visivi e lo stessero usando per insegnare ai loro algoritmi a interpretare il mondo che ci circonda, le potenzialità legate a questo sarebbero infinite. Anche se i dettagli finanziari non sono stati divulgati, sembra che Apple abbia accettato di versare a Shutterstock un importo compreso tra i 25 e i 50 milioni di dollari.

Apple e la sua AI di immagini e video

E sai cosa è interessante di questa storia? Il fatto che, secondo quanto riportato da Reuters, l’accordo sia stato firmato dopo il lancio di ChatGPT alla fine del 2022. Questo significa che Apple stava lavorando seriamente alla sua IA già da parecchio tempo.

I frutti di questo accordo potrebbero diventare evidenti presto, per esempio durante la prossima WWDC 2024 che è prevista per giugno. E in autunno, quando saranno rilasciati i nuovi sistemi operativi per dispositivi mobili e PC. Dicono che iOS 18 punterà parecchio sull’IA, quindi ci sarà da aspettarsi grandi cose.

Questa mossa di Apple con Shutterstock ci dice anche qualcosa sulla loro visione. Per esempio, stanno davvero lavorando duro per integrare l’IA in tutto ciò che fanno seguendo quella che è la moda più redditizia, oltre che innovativa, del momento. Per noi comuni mortali si tradurrebbe in un’esperienza utente ancora più intelligente e personalizzata.

L’intelligenza artificiale ormai immancabile

L’evoluzione dell’IA in Apple è un bel passo avanti nel mondo della tecnologia. E sembra proprio che le aziende vogliano sfruttare al massimo il potenziale dell’IA per migliorare la nostra esperienza digitale, chissà questo cosa ci porterà nel futuro. Ma intanto, siamo curiosi di vedere come questo accordo con Shutterstock influenzerà il modo in cui usiamo i loro prodotti.