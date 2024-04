Narwal porta in Italia i nuovi robot aspirapolvere della serie Freo X, stiamo ovviamente parlando di Freo X Ultra e Freo X Plus, pronti a sbarcare nel Belpaese, dopo il lancio di grande successo vistosi al CES di Las Vegas, oltre ad una crescente diffusione nel Nord America ed in Germania.

I due prodotti integrano caratteristiche innovative, tra cui troviamo ad esempio la tecnologia DirtSense, la quale permette di rilevare le aree sporche del pavimento, durante la fase di lavaggio, per una pulizia completa, sfruttando i panni a forma di triangolo, oppure la modalità EdgeSwing che permette di raggiungere i bordi e gli angoli senza alcuna difficoltà. La potenza di aspirazione è pari a 8200Pa (si ferma 7800 per X Plus), con 60’000 giri al minuti, con spazzole anti-groviglio, impedendo ai capelli di restare incastrati con una percentuale di successo del 95,6%.

L’esclusivo sistema di compattazione della polvere permette di risparmiare spazio nella vaschetta, riuscendo così a vuotarla solo dopo 7 settimane di utilizzo continuativo. La navigazione è gestita dal LiDAR SLAM 4.0, per una maggiore precisione negli spostamenti (grazie anche al triplo laser millimetrico), ed il completo controllo tramite l’applicazione mobile, disponibile sia per Android che per iOS.

Narwal: arrivano in Italia i nuovi robot aspirapolvere

All’interno della confezione sarà inoltre possibile trovare la stazione auto-pulente, con i serbatoio di acqua sporca e pulita, per la perfetta gestione del lavaggio, oltre a naturalmente il contenitore della polvere, entro il quale verrà posizionata tutta la sporcizia. Narwal Freo X Ultra (qui la nostra recensione) è già disponibile all’acquisto, tramite il sito ufficiale ed Amazon, al prezzo di 799 euro in promozione rispetto a 949 euro, fino al 31 maggio. Coloro che sceglieranno di acquistarlo oggi riceveranno uno sconto ulteriore di 30 euro, per una spesa finale di 769 euro, che includerà anche un pacchetto di accessori di 149,99 euro, tutti a titolo gratuito.

Per quanto riguarda Narwal Freo X Plus, invece, sarà disponibile su Amazon Italia dal 20 aprile ad un prezzo promozionale di 349 euro fino al 31 maggio (invece 399 euro). Chi sceglierà il sito ufficiale, invece, avrà 70 euro di sconto, per una spesa di 329 euro.